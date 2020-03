L’Iranien Ehsan Hadadi, grande figure du sport de son pays, a été testé positif au coronavirus, comme l’a rapporté samedi la Fédération internationale d’athlétisme (World Athletics).

Six fois champion d’Asie, quatre aux Jeux continentaux et argent aux Jeux olympiques de Londres 2012, s’entraîne une bonne partie de l’année aux États-Unis, mais selon les informations qu’il gère et a reçues de la Fédération internationale, il était à Téhéran lorsqu’il était infecté par COVID-19.