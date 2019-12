Le discours émotionnel de Ricardo Peláez pour commencer son ère à Chivas: "Nous allons être champions, cabr ***!"

L'arrivée de Ricardo Peláez à Chivas de Guadalajara a ravi les fans de Troupeau sacré pour le fond qu'il a en tant que directeur d'autres institutions sportives, ainsi que pour la embauche attrayante Il a joué dans l'ensemble rojiblanco. Après leur premier match de préparation, le résultat n'a pas été discuté, mais discours bruyant qu'il a donné à ses joueurs avant le match.

Par une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de l'équipe où ils ne jouent Joueurs de football mexicains, vous pouvez voir la façon dont Peláez rassemble ses joueurs pour dire quelques mots qui pourraient bien fonctionner comme motivation, mais aussi en tant que avertissement: «Dans cette institution il y a un histoire que d'autres ont écrit et nous défendrons toujours», A commencé l'ancien attaquant.

Après avoir parlé du passé, il a précisé que le Posture Chivas pendant la gestion sera reprendre le rôle principal du club dans n'importe quel tournoi où ils participent: «Ceux d'entre nous ici vont écrire une histoire différentesalauds Ici, nous allons parler succès sportifs et parlons triomphe toujours et aujourd'hui est le premier de ce nouveau cycle, salauds. »

En ce qui concerne le dernier point, ses paroles étaient orientées sur le fait que le troupeau devrait exercer le plus grand effort possible dans chaque occasion et sur chaque terrain, soyez «des matchs internationaux amicaux et non amicaux. Où nous jouons, nous devons défendre le prestige de l'institution et faire notre histoire. Commençons par un clic de triomphe et nous serons champions, bâtards. Sommes-nous?

Après la participation de Peláez, qui a pris les rênes du discours, a été Luis Fernando Tena, directeur technique de Chivas. Il a poursuivi fil d'instruction en disant à ses joueurs que la chose la plus importante à prendre en charge dans une institution comme la Guadalajara est le «L'image et son prestige».

Les Chivas ont joué deux matchs de préparation dans la nouvelle ère de Ricardo Peláez en tant que directeur sportif et apparemment, le discours a pris effet. Le premier était contre Venados, de Mérida, dont le résultat était 1-0 en faveur du Flock. Le second était contre Tampico Madero, lequel ils ont gagné 3-1, dans le but de Oribe Peralta et José Juan Macías, l'un des renforts les plus pertinents pour la saison prochaine.

Jusqu'à présent, l'un des éléments les plus attrayants qui a renforcé l'équipe et n'a pas eu de minutes de jeu est Uriel Antuna, qui lors de la dernière campagne est entré dans le maillot du LA Galaxy. La raison pour laquelle "El Brujo" n'a pas vu la participation avec l'équipe de Guadalajara est pour une question contractuelle avec son ancien club.

«J'étais inquiet quand ils changeaient, car J'avais hâte de mettre mes chaussures, mais bon, des situations qui ne sont pas entre mes mains », a expliqué Antuna Les contrats MLS expirent jusqu'au 31 décembre, donc le tout nouveau renfort ne pourra faire ses débuts que le 4 janvier prochain lors du match amical avant Necaxa.

La controverse entourant le départ d'Alan Pulido

Autour de la sortie d'Alan Pulido ont été générés controversé, parce que l'attaquant a parlé de cette situation lors d'un entretien avec ESPN, où il a mentionné les problèmes qu'il avait avec Ricardo Peláez Concernant votre contrat: "La réalité est que j'avais déjà parlé il y a un an et demi avec la directive (alors présidée par José Luis Higuera) que j'allais renouveler un contrat".

Cette décision a été discutée par les fans, car Pulido était le Mexicain avec le plus de buts dans le dernier tournoi, cependant, pour Luis Fernando Tena son départ ne représentera pas un problème offensant, car il a veillé à ce que le Sacred Flock aura une meilleure attaque dans le tournoi Fermeture 2020.

Selon le stratège, "le l'absence de polissage nous affecte; maintenant le slogan est marquer des buts parmi tous. Nous n'avons peut-être pas de dynamite polie, mais en retour, nous améliorerons l'attaque car nous avons de nombreux joueurs à vocation offensive et cela nous fera avoir plus de variantes. "