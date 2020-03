Le docteur d’Italie révèle les détails «surréalistes» du coronavirus

Un docteur qui est en entier épidémie de coronavirus en Italie, pays qui depuis lundi est dans un isolement total, a donné de nouveaux détails sur la façon dont ils vivent la crise dans la région.

C’est à propos du docteurou Daniele Macchini, qui travaille à l’hôpital Humanitas Gavazzeni, au nord de Bergame. Selon le texte qu’il a partagé sur son Facebook, il a décidé de se casser la voix non pas pour créer la panique, mais pour diffuser le message de la dangerosité du Covid-19. Et c’est que dans la ville où il se trouve, sur environ 122 000 habitants, plus de mille deux cents personnes ont été diagnostiquées avec le virus de Wuhan.

Il y a à peine une semaine, écrit Macchini, son ennemi, Covid-19, était dans l’ombre.

Cette transformation rapide a apporté une atmosphère de silence et de vide surréaliste dans les couloirs de l’hôpital que je ne comprenais toujours pas. […]Maintenant, la situation est pour le moins dramatique. La guerre a littéralement explosé et les combats ne cessent jour et nuit. Maintenant, le besoin de lits est venu avec tout son drame », a déclaré le médecin, qui a demandé aux gens de ne pas décrire Covid-19 comme une grippe forte.

Les cas de Covid-19 se multiplient: de 15 à 20 par jour

Macchini a demandé aux gens de ne pas ignorer les indications pour atténuer les instructions de contagion et d’isolement.

Alors que certains protestent parce que leur routine est “temporairement” en crise, la catastrophe épidémiologique a lieu. […] Et il n’y a pas de chirurgiens, d’urologues, d’orthopédistes: nous ne sommes que des médecins qui sont devenus membres de la même équipe pour faire face au tsunami qui nous submerge. Les cas de Covid-19 se multiplient: ils arrivent entre 15 et 20 personnes par jour pour la même raison. Et les résultats se succèdent: positifs, positifs, positifs. Du coup, les urgences se sont effondrées », ajoute le médecin italien.

Voici la publication complète de docteur qui est pris au milieu de la crise des coronavirus à Bergame, Italie:

