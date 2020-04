Le documentaire de PBS «The Gene» présente la promesse et les pièges de la génétique

Le code génétique à tous

la vie sur Terre, à la fois simple et complexe, se résume à quatre lettres de base: A, C,

T et G.

Démêler le rôle

ces lettres jouent dans le plan de vie a permis aux scientifiques de comprendre

ce qui fait tout, des bactéries aux gens, tels qu’ils sont. Mais en tant que chercheurs

ont appris plus, ils ont également cherché des moyens de bricoler avec ce plan,

mettre les dilemmes éthiques sous les projecteurs. The Gene, un documentaire PBS en deux parties du producteur exécutif Ken Burns

diffusée les 7 et 14 avril, explore les avantages et les risques

déchiffrer le code de la vie.

Le film commence par un

de ces défis éthiques. Les premiers moments décrivent comment le biophysicien He

Jiankui a utilisé l’outil d’édition de gènes CRISPR / Cas9 pour modifier les embryons de filles jumelles nées en Chine en 2018 (SN: 17/12/18). Dans le monde, critiques

condamné cette décision, affirmant qu’il était irresponsable de modifier l’ADN des filles,

les experts ne comprennent pas encore pleinement les conséquences.

“Ce moment annoncé

l’arrivée d’une nouvelle ère », explique le narrateur David Costabile. «Une époque où

les humains ne sont plus à la merci de leurs gènes, mais peuvent contrôler et même

les changer. “

L’histoire ouvre la voie

pour un thème important tout au long du documentaire: Alors que la génétique tient

un potentiel incroyable pour améliorer la vie des personnes atteintes de maladies génétiques,

il y a toujours ceux qui pousseront la science à ses limites éthiques. Mais le

la force motrice dans le film est la nature curieuse des scientifiques

déterminé à découvrir ce qui fait de nous des humains.

The Gene, basé sur le livre du même nom de Siddhartha Mukherjee (SN:

12/18/16), l’un des producteurs exécutifs du documentaire, met en lumière plusieurs

les découvertes les plus célèbres en génétique. Le film raconte le classique de Gregor Mendel

expériences de pois décrivant l’héritage et comment les experts ont finalement révélé dans

dans les années 1940 que l’ADN – une soi-disant «molécule stupide» composée de seulement quatre produits chimiques

bases, adénine (A), thymine (T),

cytosine (C) et guanine (G) – est responsable du stockage génétique

information. Images historiques, en

Le style typique de Burns, donne vie à des histoires décrivant la découverte de

structure hélicoïdale dans les années 1950 et le succès du projet du génome humain

décodage du schéma génétique humain en 2003.

Le film aborde également

quelques-unes des violations éthiques résultant de ces découvertes. L’eugénisme

mouvement –

en Allemagne nazie et aux États-Unis au début du 20e siècle – comme

ainsi que l’histoire de la première personne à mourir dans un essai clinique pour le gène

thérapie, en 1999, a jeté une ombre morbide sur le récit.

Entrelacé dans ce

chronologie sont des histoires personnelles de personnes qui souffrent de maladies génétiques.

Ces vignettes aident les téléspectateurs à saisir l’espoir que de nouvelles avancées peuvent

les experts continuent de se débattre avec l’ADN dans les efforts pour faire ces traitements.

Dans le documentaire

premier épisode, qui se concentre sur les premiers jours de la génétique, les téléspectateurs rencontrent une famille dont la fille est aux prises avec un

mutation génétique rare qui fait mourir ses cellules nerveuses. La famille cherche

pour un remède aux côtés du généticien Wendy Chung de l’Université Columbia. La deuxième

une partie suit les efforts pour maîtriser le génome humain et se concentre sur Audrey

Winkelsas, biologiste moléculaire aux National Institutes of Health étudie

l’atrophie musculaire spinale, une maladie qu’elle a elle-même, et une famille qui se bat pour

sauver leur fils d’une forme grave de la condition.

Pour les téléspectateurs intéressés par la science, le documentaire ne déçoit pas. Le gène couvre ce qui semble être tous les angles de l’histoire de la génétique – de l’ancienne croyance selon laquelle les spermatozoïdes absorbaient les vapeurs mystiques pour transmettre des traits à la progéniture, à la découverte de la structure de l’ADN et à l’édition de gènes moderne. Mais les histoires des scientifiques et des patients investis dans la lutte contre des maladies comme Huntington et le cancer rendent le film encore plus captivant.

Regardez une bande-annonce du nouveau documentaire PBS The Gene.