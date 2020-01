Le dollar officiel commence à glisser et quatre autres clés pour comprendre le marché aujourd’hui

Le dollar officiel glisse

Le dollar sur le marché de gros a commencé à montrer des signes de vie Cette semaine après avoir été anesthésiée par de sévères contrôles des échanges depuis début septembre. Hier, la devise a dépassé 60 dollars par unité sur ce marché, un niveau qui n’a pas touché depuis octobre, en raison d’un rebond de la demande qui a coïncidé avec les turbulences générées par l’annonce d’une proposition de reporter le paiement d’un lien de la Province de Buenos Aires.

Le mouvement de la monnaie de gros interrompu les achats de dollars avec lequel la Banque centrale recompose ses réserves internationales depuis le renforcement des stocks le 28 octobre. Comme lundi, lorsqu’elle est tombée d’environ 60 millions de dollars pour limiter l’augmentation du prix, la Banque centrale a dû quitter mardi avec des positions de vente pour environ 50 millions de dollars sur la place principale, où la monnaie a clôturé à 60,06 dollars. , le prix le plus élevé depuis le 14 août dernier.

Le glissement a été interprété par certains opérateurs comme un début possible d’ajustement à la hausse de la monnaie autorisé par l’autorité monétaire pour empêcher une inflation toujours élevée d’attirer le taux de change.

Les problèmes de Buenos Aires ont entraîné les obligations souveraines

La situation financière provinciale a accentué l’incertitude d’un marché dont le moteur principal est les définitions connues autour de la renégociation attendue de la dette souveraine. À la suite de l’annonce à Buenos Aires de la proposition de reporter l’un de ses paiements, qui a été lue au niveau national par les investisseurs, les obligations souveraines se sont soldées par des pertes comprises entre 0,5% et 2% entre les différents délais. Ceci avec un risque pays qui a encore augmenté de 0,8%, environ 25 points, pour s’établir à 1 854 points.

Les allées et venues autour des paiements de la Province de Buenos Aires dominent depuis une semaine qui a été baissière pour les problèmes de dette. Cependant, bien que le marché soit couvert, les prix sont encore loin de leurs pires niveaux en 2019 et il n’y a pas d’effondrement.

Les nouvelles de Buenos Aires ont également infecté le reste des obligations provinciales, qui ont chuté entre 0,5% et 2%. Pendant ce temps, le Bond de Buenos Aires 2021, dont le paiement le 26 janvier était dans le doute, a perdu 5%.

Les actions se sont repliées

Entre les mains du ton négatif que connaît le marché, les actions des entreprises argentines n’étaient pas étrangères aux victimes. L’indice S&P Merval de la Bourse de Buenos Aires a perdu 1,5% en dollars, à la suite d’une baisse de 0,9% accompagnée d’un rebond du dollar compté sur la liquidation.

En ce qui concerne les variations de la journée, le point culminant a été la montée du secteur des matériaux de base avec Aluar (8,28%) et Ternium (5,63%) en tête. Du côté des pertes, les chutes de Cresud (-4,43%), Transportadora de Gas del Sur (-4,39%) et Transener (-4,21%) se sont démarquées.

La décision d’hier a fait chuter l’indice négatif de la Bourse de Buenos Aires dans les chiffres négatifs de l’année. Il a ensuite affiché un rendement cumulé en janvier de 0,1% en pesos.

Les États-Unis et la Chine signent un accord commercial

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine entrera dans une nouvelle phase plus calme aujourd’huiLorsque le président des États-Unis, Donald Trump, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, signent un premier accord commercial qui vise à augmenter considérablement les achats chinois de produits manufacturés, de produits agricoles, d’énergie et de services aux États-Unis.

Il L’accord de «phase un» met fin à 18 mois de conflit tarifaire entre les deux plus grandes économies du monde, qui a affecté des centaines de milliards de dollars de marchandises et a été le principal moteur des fluctuations des marchés boursiers à travers le monde. Trump et Liu prévoient de signer le document de 86 pages lors d’un événement à la Maison Blanche devant plus de 200 invités.

La pièce maîtresse de l’accord est une promesse de la Chine d’acheter 200 milliards USD supplémentaires de marchandises américaines pendant deux ans pour réduire le déficit commercial bilatéral américain. qui a culminé à 420 000 millions de dollars en 2018.

L’accord a annulé les tarifs américains prévus pour les téléphones cellulaires, les jouets et les ordinateurs portables fabriqués en Chine et réduit de moitié le taux de droit à 7,5% pour environ 120 milliards USD dans d’autres produits chinois, y compris l’électronique et les chaussures, mais il restera en 25% des tarifs pour un vaste ensemble de 250 000 millions USD de produits industriels et de composants chinois utilisés par les fabricants américains.

Wall Street tombe avant l’accord

Les actions ont une journée difficile en Europe, tandis que le futur des indices boursiers de Wall Street recule car avec la signature de l’accord à la porte, les investisseurs trouvent des doutes dans les petits caractères du pacte et des raisons de tirer des bénéfices de niveaux record .

L’indice Stoxx Europe 600, qui regroupe les principales actions du continent, affiche une légère baisse. Dans la plupart des pays d’Asie, les actions ont chuté au vu des informations selon lesquelles une fourchette tarifaire à la Chine resterait pour le moment. La baisse des contrats à terme de Wall Street marque un début baissier pour la roue de la Bourse de New York.

Quelques heures seulement avant la signature de l’accord de première phase avec la Chine à Washington, des détails sont apparus qui atténuent l’appétit pour le risque. L’accord laisse en vigueur les droits de douane sur près des deux tiers des importations américaines en provenance de Chine jusqu’aux élections présidentielles de novembre au moins, et punirait également Pékin s’il ne respecte pas les promesses liées à sa monnaie, à sa propriété intellectuelle et à sa balance commerciale. . Aucun délai n’a été fixé pour les discussions futures, ce qui a inquiété les investisseurs quant aux relations futures entre les plus grandes économies du monde.