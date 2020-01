Le dollar officiel reste inchangé, tandis que les cotations alternatives convergent

La devise du segment officiel reste quasiment inchangée, à 63 $ pour la vente au détail – désormais à 81,90 $ pour l’application de la taxe «solidaire» – et à environ 60 $ sur le marché de gros ou interbancaire.

«Le dollar de gros continue de fonctionner sur le marché des changes contrôlé par la banque centrale, qui intervient normalement en achetant la monnaie car il y a désormais plus de vendeurs, car non seulement l’exportation entre la monnaie étrangère sur le marché, mais les banques et financiers font également des investissements en pesos pour les taux élevés qui sont encore payés », a-t-il déclaré. Fernando Izzo, agent de ABC Mercado de Cambios.

“Au-delà des glissements de terrain progressifs vers le ‘dollar de solidarité’, les références du dollar MEP et comptées avec liquidation continuent à marcher de manière ordonnée en profitant de la demande saisonnière de pesos plus importante, tandis que les opérateurs analysent l’évolution possible dans les prochains mois” il a indiqué Gustavo Ber, économiste de l’étude Ber.

Les réserves internationales de la Banque centrale ont atteint lundi 44 901 millions de dollars, selon les données soumises à ajustement.

Le Trésor a ordonné ce mardi le placement de 3 244 millions USD en lettres centrales transférables, par une résolution commune du ministère des finances et des finances.

De cette façon, le Trésor a achevé les 4 571 millions USD prévus par la loi de solidarité votée par le Congrès, avec laquelle le gouvernement cherche à assurer le paiement de la dette libellée en devises étrangères.

La Banque centrale a maintenu mardi le taux payé dans le cadre de l’appel d’offres de lettres de liquidité (Leliq), à 55% par an. Le montant mis aux enchères avec Leliq à sept jours était de 189 290 millions de dollars, qui couvrait l’expiration de la journée.

Dépôts en espèces en dollars du secteur privé soustraits soustraits 60 millions USD le 2 janvier, la première roue opérationnelle de l’année, pour poster 19 369 millions USD, ils restent donc proches du niveau perdu avant les élections présidentielles du 27 octobre.