Le domaine le plus mercuriel de tous

Les systèmes atomiques ultra-froids repoussent les limites de la physique connue et pourraient même ouvrir la voie à l’informatique quantique

Début mars, Scientific American a mis la touche finale à une édition collector très excitante intitulée «Quantum Universe», qui sortira en kiosque fin avril (argument de vente pas si subtil là-bas). En assemblant et en éditant les divers articles de ce numéro, j’ai remarqué un thème commun dans le domaine de la physique quantique: le sentiment que notre compréhension, d’un point de vue observationnel, de l’univers quantique est ténue et éphémère – la seconde que vous essayez de observer l’intrication, la fonction d’onde s’effondre. En raison de ce phénomène, les chercheurs cherchent désespérément de nouvelles façons de recueillir des mesures quantiques. Et donc la discipline de la physique quantique ultra-froide s’est avérée une direction de recherche très satisfaisante. Comme l’écrit Karmela Padavic-Callaghan dans la couverture de ce numéro, les enquêteurs peuvent manipuler des atomes super réfrigérés et les utiliser comme modèles pour des systèmes quantiques (voir «La physique la plus cool dont vous ayez jamais entendu parler»). Avoir un tel contrôle sur une expérience quantique est gratifiant.

Ailleurs dans ce numéro, la scientifique planétaire Carolyn Porco rend compte de sa correspondance avec Carl Sagan sur la capture d’une image de la Terre depuis l’espace (voir «Comment l’image célèbre du« point bleu pâle »est venue»), et Nola Taylor Redd en rapporte une autre image galactique irrésistible: deux trous noirs qui fusionnent qui envoient des volutes de poussière et de gaz en vue (voir «Rencontrez ‘Spikey,’ une paire possible de trous noirs supermassifs fusionnés»). Certaines choses dans l’univers sont en effet très concrètes.

Cet article a été initialement publié sous le titre “Le champ le plus mercuriel de tous” dans SA Space & Physics 3, 2, (avril 2020)

À PROPOS DES AUTEURS)

Andrea Gawrylewski

Andrea Gawrylewski est rédactrice des collections chez Scientific American.

Crédits: Nick Higgins

