Le double agent catalan audacieux qui s’est moqué d’Adolf Hitler en Normandie et a passé ses derniers jours à vendre des livres au Venezuela

De lui, de Joan (ou Juan) Pujol García, catalan –1914-1988–, on ne peut pas dire ce qu’Arturo Pérez-Reverte a écrit au début de son roman Capitaine Alatriste: “Il n’était pas l’homme le plus honnête ni le plus pieux , mais c’était un homme courageux. “

Mais oui, avec emphase, que il était le plus audacieux. En raison de l’élevage de poulets et de la gestion d’un hôtel modeste pour entrer dans l’histoire comme le plus grand espion du monde moderne, agent double … et décoré des deux côtés! Il y a des années-lumière. Plus qu’un miracle …

Il avait beaucoup d’imagination, de tempérament, de capacité histrionique, de floride et de verba convaincant, et un cerveau fiévreux digne du meilleur romancier à succès. Commençons par le début …

Pujol, de Barcelone, le fils de parents de la classe moyenne, avait 22 ans lorsque les républicains et les fascistes se sont affrontés dans la sanglante guerre civile de 1936-1939 qui a laissé près d’un million de vies sur la route entre les deux fronts.

Il sentait que le pays l’appelait et il a choisi le côté républicain. Mais son aversion pour la gauche ne tarde pas à le pousser vers les forces de Franco … jusqu’à ce qu’il abjure également du fascisme. Après tout, la formation libérale de son père a prévalu.

Le premier jour de septembre 1939, les troupes hitlériennes du Troisième Reich envahissent la Pologne, rideau tragique de la deuxième grande guerre. Juan, un antinazi furieux, a quitté les poulets et le concierge de l’hôtel pour rejoindre les alliés. Mais comment? Parce qu’il n’était pas un homme d’armes …

Bien qu’il ne parle pas anglais – il n’a jamais appris, ce qui rend son histoire plus étonnante -, Il a décidé de s’offrir comme espion du côté britannique à travers Lisbonne, où sa lettre d’introduction au MI5, le service de renseignement, a été traduite dans la langue de Shakespeare.

Déterminé à tout prix à être un espion, il a tenté sa chance dans le camp nazi, et il l’a eu! Mais c’est un coup de fortune induit non pas par hasard mais par un plan – son rite d’initiation – qui se moquait de l’Abwehr, le service de renseignement allemand.

Croyez-le ou non, le pollero a inventé un réseau de vingt-sept collaborateurs, également espions, répartis dans toute l’Europe, qui ont transmis des informations clés. Un réseau qui l’a rendu encore plus crédible avec une autre fiction audacieuse: le nom de chacun, leur place dans la mission, et l’avertissement qu’il était impossible de transmettre des données plus précises – adresses, téléphones – car elles pouvaient être détectées par l’ennemi. Mais décorez le mystère avec des données crédibles: – Certains sont des combattants renégats irlandais, et il y a un aviateur ivre volant pour la Royal Air Force …

Une fois acceptés, ils lui ont donné le nom d’Arabel, et les résultats attendus …

Toujours de Lisbonne, il a fait croire aux Allemands leurs mensonges, en se fiant à un précepte du monde espion: “L’espion doit s’identifier à l’ennemi pour le tromper”. Et il en fut ainsi.

Son ingéniosité, sa capacité littéraire et la création de fausses données sur les mouvements des troupes, des navires et des avions britanniques ont ouvert les portes du cerveau d’Hitler “pour y déposer le poison de la désinformation”, comme l’a écrit José María Beneyto, auteur du livre L’espion qui a dupé Hitler, de nombreuses années plus tard.

Mais l’incroyable deuxième partie du plan manquait toujours. Parce que malgré son rejet, Le MI5 n’a pas perdu de vue l’étrange personnage: un étranger qui n’avait pas été formé aux techniques sophistiquées et rigoureuses du métier, mais qui faisait déjà partie de l’ennemi.

Soit dit en passant, malgré la méfiance fondamentale qui règne dans ce monde sombre et secret, les chiens de la Couronne n’ont jamais imaginé que les informations de Pujol n’étaient ni plus ni moins qu’un prodige de la fiction armé de lecture et de lecture. les prévisions des journaux, et envoyés à ce fantôme, Arabel, par les vingt-sept agents imaginaires installés dans leurs coins européens.

Pujol, un esprit en ébullition perpétuelle, a obtenu des données dans les centres politiques et les mentideros de Lisbonne, a mis en garde le Troisième Reich au sujet des opérations terrestres, maritimes et aériennes – certaines ont été remplies -, et Il regrette le faux meurtre de deux de ses agents: l’espion parfait! À tel point qu’il a truqué une de ces morts avec son pouvoir de conviction imbattable (il a publié l’avis de funérailles dans un journal), et les Allemands ne l’ont pas seulement cru: ils ont indemnisé sa veuve.

Mais son heure de gloire manquait toujours. Son coup le plus audacieux. Cela parle moins du talent de Pujol que de l’idiotie d’Hitler et de sa réputation de grand stratège: une poupée de chiffon tissée par l’obscurité et la terreur de ses généraux de haut commandement. Il est bien connu que sa décision d’attaquer l’Angleterre et la Russie était un non-sens qui ne viendrait pas au plus stupide de ses soldats.

Alors que l’Allemagne se préparait à faire face à la plus grande attaque alliée de toute la guerre, l’invasion des plages normandes (6 juin 1944, Opération Overlord, le plus grand déploiement de guerre de l’histoire), Pujol, déjà appelé “Garbo” en référence à ses talents d’actrice et à la grande actrice Greta, a réussi à convaincre Hitler que l’endroit choisi n’était pas la Normandie: un canular créé pour dévier les défenses nazies, et que le vrai point était El Paso de Calais, à 294 kilomètres du point trompeur.

Il a appelé cette astuce l’opération Fortitude. Et Sans hésitation de son espion préféré, Hitler immobilisa la machine de guerre prête à résister à l’invasion, au mauvais endroit …

C’était le début de la fin de la catastrophe.

Pour la deuxième fois, comme en 1914-1918, l’Allemagne serait vaincue. Écrasé …

Mais l’agent double inhabituel a traversé cette période au milieu d’une tempête familiale qui l’a presque fait échouer.

Marié à l’actrice Araceli González Carballo, il pouvait à peine éviter sa fureur, fatigué de vivre en Angleterre, dans une maison Harrow, à l’ouest de Londres, et en rébellion ouverte parce que – pour des raisons de sécurité – Pujol lui interdisait de voyager en Espagne pour voir à sa famille, et l’a forcée à vivre enfermée.

En 1943, la crise a atteint son apogée: – Je ne veux pas vivre encore cinq minutes avec mon mari! Même s’ils me tuent, je vais à l’ambassade d’Espagne et je demande refuge – il a menacé Thomas Harris, un officier britannique chargé de protéger Pujol.

D’abord, le MI5 a essayé de la calmer en la séduisant avec des bas de soie – très peu alors – des parfums, des vêtements de mode, mais c’était inutile.

Harris a résolu le conflit par un mensonge:

– Votre mari ne travaille plus avec nous. Nous l’avons rejeté comme un idiot: il a essayé de la défendre et d’obtenir sa permission de voyager en Espagne. Il est en prison.

Et il l’a emmenée au centre de détention, où Pujol a improvisé une autre farce:

– Ils ne me libéreront que si vous renoncez à voyager en Espagne.

Araceli accepta. Entre autres choses, parce que le rôle de son mari en tant qu’agent double et la rémunération abondante lui assuraient une vie opulente pendant les années de paix.

Avril – mai 1945. La guerre est finie. À Berlin, il n’y a plus aucune pierre sur pierdra. Hitler s’est suicidé. Et Pujol, Garbo, Alaric, Arabel (leurs noms de code) il sent que sa vie est en danger: l’Allemagne est en ruine, mais quelqu’un peut lui faire payer son rapport sur la Normandie.

Le MI5 l’aide à disparaître. Il perd en Angola avec Araceli et ses trois enfants: Juan Carlos, María Elena et Carlos Miguel. Son existence disparaît … Le M15 annonce la mort du paludisme. Et en 1949, quand il ne craint plus le coup de feu dans l’ombre et dans le dos, et avec sa poche pleine, il s’installe au Venezuela. Pour une ville, Lagunillas, à près de 700 kilomètres de Caracas, et d’un temps étouffant et perpétuel: de 32 à 40 degrés toute l’année.

Il s’est séparé d’Araceli en 1947 et épouse Carmen Cilia, originaire de Choroní, une ville aux plages magnifiques, et a trois enfants avec elle: Carlos Miguel, Juan Carlos et María Elena (qui mourra très jeune, à 20 ans).

Et l’agent double devient … un commerçant! Il y fonde la Gift House: crayons, cahiers, manuels scolaires, fournitures de bureau, et offre à ses voisins, aux pétroliers la majorité, l’avantage de payer en plusieurs fois ce dont leurs enfants ont besoin à l’école.

Un modeste bienfaiteur dans ce monde d’une rue principale de cinq cents mètres, d’une boulangerie, d’une boucherie, d’une banque, d’un restaurant chinois … Envoyez vos enfants à l’école San Agustín de Ciudad Ojeda, uniquement pour les élèves des classes supérieures.

Mais la mort de sa fille María Elena la brise. Il ferme le magasin et déménage à La Trinidad, une urbanisation de Caracas, où il décède le 10 octobre 1988, à 74 ans. Sa femme répond au dernier souhait du personnage incroyable: il est enterré à Choroní, sur la côte, peuplé de pêcheurs et de descendants d’Africains. Sa pierre tombale ne dit que “Juan Pujol García. Mémoire de sa femme, de ses enfants et de ses petits-enfants”.

Mais quatre ans plus tôt, l’écrivain britannique Nigel West, un expert des questions d’espionnage, l’a retrouvé, l’a trouvé à son dernier endroit et a sauvé la vérité de sa vie.. Celui d’un agent double inexpérimenté qui a contribué à changer le cours de la guerre et a été décoré par les deux pays: la Croix de fer allemande et l’Ordre de l’Empire britannique.

Un cas unique dans l’histoire. Et sur une planète où les lois de la logique peuvent saccager devant la fantaisie, l’audace, l’incertitude, le mystère, la folie, le hasard …