Le facteur caché de la protestation en France que l’Argentine devrait considérer

C’est l’une des clés de la crise actuelle, mais on n’en parle pas. Ou presque pas de discours.

Parmi les rares personnalités politiques françaises à s’y référer, le socialiste Jean-Pierre Chevènement, plusieurs fois ministre dans différents domaines et étapes, a déclaré: «Nous avons perdu 70 000 naissances depuis 2014. Mais Une grande population active est nécessaire pour travailler et contribuer à avoir un bon système de retraite. C’est le fond du problème. »

Il s’agit du fonds de la réforme promue par Macron, qui vise à fusionner les 42 systèmes de retraite existants en France. Bien que pour la majorité l’âge minimum de la retraite soit de 62 ans, il existe actuellement des accords par activité, qui permettent à certains travailleurs de prendre leur retraite plus tôt. L’espérance de vie est de 85,7 ans pour les femmes et de 79,8 ans pour les hommes, ce qui implique environ deux décennies de vie passive.

La France a un système de retraite similaire à celui de l’Argentine, de solidarité intergénérationnelle: Les travailleurs d’aujourd’hui contribuent à maintenir la classe passive actuelle, en échange de quoi ils seront soutenus à leur tour lorsqu’ils prendront leur retraite pour les futures générations actives. Pour vos enfants.

Mais le taux de natalité est en baisse constante selon l’Institut national de statistique et d’études économiques, organisme officiel. 753000 bébés sont nés en 2019, 6000 de moins que l’année précédente. Le bas est léger, mais c’est le 5e année consécutive d’automne. Le taux de fécondité est désormais de 1,87 enfant par femme en âge de procréer, contre 2,03 en 2010.

Traditionnellement, il a toujours été présent dans la pensée des dirigeants français la nécessité de maintenir un taux aussi constant que possible, entre autres, à l’horizon d’une éventuelle crise du système de retraite.

Entre 2006 et 2014, grâce aux politiques de promotion des naissances -en augmentations exponentielles des prestations sociales du troisième enfant- et de la contribution migratoire, La France rencontre un “âge d’or” de la naissance: un taux de fécondité plus proche de celui du remplacement – qui maintient constant le nombre d’habitants d’un pays – et qui est de 2,1 enfants par femme. Après être tombé à 1,88, le taux est passé à 2 enfants par femme en 2006, à 2,03 en 2010 (le pic de la période), et à 2,01 en 2014, quand il a commencé à baisser.

Cet “âge d’or” n’était pas spontané. Il a obéi à des mesures telles que la possibilité, pour l’un des parents, d’un an maximum de congé payé du troisième enfant.

La descente entamée en 2014 n’est pas non plus accidentelle. Le directeur de l’Institut d’opinion et d’études marketing en France (IFOP), Jérôme Fourquet, a déclaré que les parents qui ont déjà deux enfants sont de moins en moins encouragés à rechercher un tiers. «Il y a concomitance entre l’affectation aux politiques familiales et le déclin des naissances. Jusqu’en 2014, la politique familiale française était un sanctuaire. »

Face à la chute, Fouquet estime que l’hypothèse de l’impact des «changements de politique familiale du gouvernement Ayrault» peut être formulée [Jean-Marc Ayrault, primer ministro de François Hollande, de 2012 a 2014], à savoir “une diminution de deux du ratio familial”, où l’impôt sur le revenu diminue en proportion inverse de la taille de la famille, tandis que l’aide sociale – garde d’enfants, subventions de vacances … – s’accroît avec elle .

Mais il y a un autre message, qui n’est pas tant matériel que culturel. Et c’est le discours antinataliste qui va de pair avec la radicalisation de certaines positions féministes et la banalisation de l’avortement.

Parmi nous, quelques législateurs ont évoqué l’aspect démographique lors de la discussion sur l’avortement, même si sa légalisation est clairement un message anti-nataliste, peu importe à quel point ses promoteurs le nient. Il suffit de voir les résultats dans les pays où cette pratique a été “normalisée” au point de constituer une méthode plus contraceptive. Et la France en est un exemple paradigmatique. Comme l’explique le sociologue Ségolène Du Closel à Infobae –Elle était l’une des conférencières au Congrès argentin en 2018 sur le sujet – actuellement, “il faut beaucoup de force, beaucoup de force intérieure pour avoir une grande famille”. La grande famille est un signe de manque de contrôle. Il y a presque une condamnation morale.

Depuis la légalisation, en 1975, la loi française a été modifiée à plusieurs reprises mais toujours dans le sens de faciliter la pratique de l’avortement; jamais l’inverse, comme cela se produit dans de nombreux États américains.

En 45 ans de pratique de l’avortement légal, il est passé de la dissuasion -Période de réflexion, entretien avec des professionnels, recherche d’autres alternatives- à pratiquement votre promotion. “Tous les personnages dramatiques ont été retirés”, a expliqué Du Closel. Le résultat est en vue, bien que ce ne soit pas le seul facteur de la faible natalité.

Par ailleurs, François Hollande – pas par hasard, celui qui a annulé les politiques natalistes – a clôturé sa présidence oubliable avec une loi, 4118 de 2017, qui étend le soi-disant «délit d’entrave» à l’avortement; c’est-à-dire, punit de deux ans de prison et d’une amende de 30 000 euros “d’empêcher ou de tenter d’empêcher la pratique ou les informations sur l’interruption de grossesse”. La règle est remise en cause par inconstitutionnelle, mais pour le moment et il parle du niveau auquel l’anti-natalisme qui imprègne de nombreuses sociétés occidentales a atteint aujourd’hui.

«Un potentiel français sur cinq est avorté aujourd’hui – l’enfant handicapé étant le premier à être éliminé. C’est un peu brut dit comme ça mais ça crée un malaise », a expliqué Du Closel. «Aujourd’hui, les Français, beaucoup d’entre eux, Le bébé qui n’est pas prévu n’est pas autorisé. Un couple, si l’enfant n’est pas prévu, ne se donne pas l’autorisation de l’avoir », a-t-il expliqué.

La naissance n’est pas une autre statistique: elle représente le signe de la vitalité d’un pays, de la confiance de sa population dans l’avenir. Pas par hasard, L’historien et démographe français Emmanuel Todd avait déjà prédit en 1976 la fin de l’URSS dans un livre intitulé “The Final Fall. Essai sur la décomposition de la sphère soviétique », sur la base de l’observation de certaines statistiques sociales et notamment démographiques. Et Todd lui-même, sur la base des variables analogues, a écrit en 2003: “Le retour de la Russie” …

Que dit-elle aujourd’hui de la crise française? Une désorganisation progressive de la société finit par casser ses ressorts, dit-il. Cette désorganisation se traduit par trois ruptures: la rupture économique – désindustrialisation, appauvrissement -, la rupture éducative – baisse générale du niveau d’éducation – et la rupture démographique – baisse de la fécondité, choc migratoire.

Indépendamment du succès ou non de la réforme de Macron – par exemple, l’élimination de tous les régimes spéciaux peut conduire à une grande injustice envers des professions plus épuisantes que d’autres – la vérité est que Elle s’inspire de l’insoutenabilité à long terme d’un système de solidarité intergénérationnelle lorsque la classe passive est de plus en plus longue et la génération des enfants de plus en plus maigre.

Le vieillissement de la population affecte à long terme tous les systèmes de ce type. Cependant, inexplicablement, le débat n’inclut presque jamais le facteur démographique.

Voyons ce qui se passe en Argentine en matière de retraite: nous sommes loin du mobile à 82% qui indique un idéal de justice aujourd’hui irréalisable. Pour la simple raison que le nombre de travailleurs contribuant au système n’est pas suffisant pour rémunérer tous les retraités.

La relation optimale entre solidarité intergénérationnelle et travail est 6 travailleurs actifs pour chaque retraité. Un objectif bien au-delà: avec 6,9 millions de retraités et 11,7 cotisants, Le ratio est de 1,7 actif pour chaque retraité.

C’est la raison pour laquelle le gouvernement actuel veut aplatir la pyramide des retraites: que davantage de retraités facturent des revenus plus bas, afin de rendre durable le système qui ne se supporte évidemment pas.

C’est un besoin urgent. Ce qui n’est pas compris dans ce cadre, c’est que le même gouvernement qui, dans une administration précédente, avait promu la mission universelle pour le fils, qui l’a ensuite étendue à la femme enceinte, qui a conçu le plan Qunita – plutôt raté mais bien intentionné -, permet aujourd’hui le message antinataliste plaçant la légalisation et la gratuité de l’avortement au premier plan de leurs priorités.

Il n’y a pas, ou n’a pas encore été manifesté, de fonctionnaire qui intègre même la variable démographique dans sa réflexion sur l’avenir de l’Argentine. Dans la pension et au-delà. Pour rappel, la citation de Chevènement se répète: “Une grande population active est nécessaire pour travailler et contribuer à avoir un bon système de retraite.”

“Gouverner, c’est peupler”, a déclaré notre Juan Bautista Alberdi. La France, en revanche, a une population plus importante – près de 67 millions – sur un territoire qui correspond cinq fois au nôtre.

La démographie, le nombre et la répartition de la population sur un territoire, un marché intérieur vaste et dynamique comme base de la reprise d’une économie et de son développement; tous les éléments que les hommes d’État devraient intégrer dans leur stratégie.

Pour les grandes puissances comme la Russie et les États-Unis, la population est un facteur clé du développement: la population est le pouvoir. Pour la première, la reprise démographique a été le signe de sa renaissance; dans le second, le gouvernement approuve activement les politiques de dissuasion de l’avortement.

En Argentine, aujourd’hui, cela n’est pas parlé, ni pensé, dans un gouvernement qui se déclare péroniste et keynésien, mais qui a – activement ou passivement – une politique comme celle de Hollande sans conséquence, car il encourage ou tolère l’extension de Un climat antinataliste dans le pays.

À moins que vous ne croyiez qu’avec l’avortement, vous mangez, guérissez et vous éduquez …