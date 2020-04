Le faible taux de tests au Japon soulève des questions

Pourquoi le Japon n’est-il pas en lock-out? C’est une question qui m’a été posée à plusieurs reprises par des amis du monde entier. Ce n’est pas surprenant compte tenu de ce qui se passe en Europe et en Amérique. Mais ce n’est peut-être pas la bonne question. Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud et la majeure partie de la Chine continentale n’ont également jamais connu de verrouillage total.

Pour ceux qui essaient de comprendre ce qui se passe au Japon, la question beaucoup plus déroutante est de savoir pourquoi il y a si peu de tests pour Covid-19.

Lorsque vous regardez l’Allemagne ou la Corée du Sud, les chiffres des tests du Japon semblent manquer un zéro.

Prenez Tokyo, 9,3 millions d’habitants et le centre de l’épidémie au Japon. Depuis février, seulement 10 981 personnes ont été testées pour Covid-19. Parmi ceux-ci, un peu plus de 4 000 étaient positifs.

Mais ces chiffres sont frappants à la fois parce que le nombre de tests est si petit et parce que le pourcentage de tests positifs est si élevé.

Ce que cela montre, c’est que le Japon ne teste que des personnes qui sont déjà assez malades. En fait, les directives officielles pour les médecins disent qu’ils ne devraient recommander un test que si le patient a une pneumonie.

C’est la raison pour laquelle le niveau des tests réellement effectués au Japon représente environ la moitié de la capacité selon un responsable du ministère de la Santé, même des semaines après que le gouvernement a commencé à intensifier ses tests.

Cela conduit à des histoires plutôt extraordinaires de ceux qui essaient de se faire tester.

Jordain Haley est un Américain travaillant au Japon en tant qu’analyste commercial et traducteur bénévole. Via Skype, elle m’a raconté ce qui s’est passé lorsqu’elle a aidé un ami, qui ne parle pas couramment le japonais, à passer un test.

Le 10 avril, son amie avait développé de la fièvre et de la toux, mais avait attendu quatre jours, conformément aux directives.

“À ce moment-là, elle avait du mal à respirer et était étourdie par le manque d’oxygène”, me dit Jordain. “J’ai appelé la hotline Covid. Ils ont refusé d’aider. Ils ont dit que si elle était malade, elle devrait appeler une ambulance.”

Le lendemain (mercredi 15 avril), son amie a trouvé une clinique où elle lui a fait une radiographie pulmonaire. Le médecin a dit qu’elle avait probablement Covid-19, mais pas assez pour être hospitalisée. Il l’a renvoyée chez elle et lui a dit de s’isoler.

Tard jeudi soir, l’ami de Jordain a appelé. Elle était en détresse.

“Je pouvais entendre l’EMT (ambulance) en arrière-plan. Elle toussait et sifflait tellement que je ne pouvais pas comprendre ce qu’elle disait. Il leur a fallu deux heures pour trouver un hôpital qui l’accepterait. Tout le temps qu’elle la respiration devenait de pire en pire. “

L’hôpital a fait une autre radiographie pulmonaire et a dit à son amie de se faire tester pour Covid-19 dans son centre de santé local. Mais le médecin n’a pas voulu écrire de recommandation. Au lieu de cela, elle a été renvoyée chez elle dans un taxi.

“Ils ont dit qu’elle devrait baisser les vitres de la cabine et que ce serait bien”, dit Jordain en roulant des yeux.

Vendredi 17 avril, Jordain a appelé le centre de santé local. Pendant deux heures, elle est passée d’un bureau à l’autre. Elle a répondu à de nombreuses questions. Enfin, elle a obtenu un rendez-vous avec son amie. Mais il est venu avec un avertissement.

“Elle doit utiliser l’entrée latérale.” Jordain a été informé. “Elle ne doit dire à personne où ces tests ont lieu. Cela pourrait provoquer des troubles.”

Outre la détresse causée à quelqu’un qui pense que sa vie est en danger, pourquoi est-ce important? Après tout, le Japon a très peu de morts de Covid-19, toujours en dessous de 400.

Sur les réseaux sociaux, on me dit souvent: “Le Japon identifie ceux qui ont vraiment besoin d’aide et ses soins médicaux sont excellents, et c’est pourquoi si peu meurent.”

Ce n’est pas faux selon le professeur Kenji Shibuya du Kings College de Londres.

“Du point de vue du médecin, cela a du sens”, dit-il. “Oubliez les cas bénins, concentrez-vous sur les cas présentant des symptômes majeurs et sauvez des vies. Concentrez les tests sur ceux qui présentent des symptômes.”

Mais, selon le professeur Shibuya, du point de vue de la santé publique, le refus du Japon de tester plus largement est extrêmement risqué.

Il signale une étude réalisée par l’Université Keio de Tokyo.

La semaine dernière, l’hôpital universitaire a publié une étude des tests Covid effectués sur des patients admis pour des maladies et procédures non liées à Covid. Il a révélé qu’environ 6% d’entre eux étaient positifs pour Covid-19.

Il s’agit d’un petit échantillon et non “généralisable”. Mais le professeur Shibuya le décrit toujours comme “très choquant”.

“Nous manquons définitivement de nombreux cas asymptomatiques et légèrement symptomatiques”, dit-il. “Il y a clairement une transmission communautaire très répandue. Je suis très préoccupé par cette situation.”

Combien? Il n’est pas sûr. Mais sur la base des résultats de Keio, il pense que cela pourrait être de 20 à 50 fois le chiffre officiel. Cela signifierait qu’entre 280 et 700 000 personnes pourraient être infectées au Japon.

Sans plus de tests, il est impossible de savoir. Mais des preuves anecdotiques soutiennent l’idée que les infections sont beaucoup plus larges que celles rapportées.

Parmi le petit nombre de morts figurent le célèbre comédien Ken Shimura et l’actrice Kumiko Okae. Les personnes infectées de premier plan comprennent sept lutteurs de sumo, un présentateur de télévision, deux anciens joueurs de baseball professionnels et un célèbre scénariste.

“Actuellement, 70 à 80% des nouvelles infections enregistrées à Tokyo ne proviennent d’aucun cluster connu auparavant”, explique le Dr Yoshitake Yokokura, chef de la Japan Medical Association. “Nous avons besoin de tests plus rapides et nous avons besoin des résultats plus rapidement.”

Selon les chiffres officiels, le nombre de nouvelles infections à Tokyo diminue depuis plus d’une semaine. Bonnes nouvelles? Pas nécessairement.

“Je voudrais croire que les chiffres diminuent vraiment”, explique le Dr Yokokura, “mais le nombre de tests est insuffisant pour le dire.”

Cela a des implications directes sur la capacité du Japon à lever son état d’urgence, qui devrait actuellement prendre fin le 6 mai.

“Il n’est pas possible de lever l’état d’urgence à ce stade”, explique le Dr Yokokura. “Nous avons besoin d’une diminution soutenue du nombre de nouveaux cas, et nous avons besoin que le taux de reproduction (le nombre de personnes qu’une personne infectée transmettra le virus, en moyenne) soit bien inférieur à un pour le faire.”

Cette semaine, le Japon commence ses vacances «Golden Week». Selon le gouverneur d’Okinawa, 60 000 personnes ont réservé des vols pour l’île pendant les vacances.

Le gouverneur Denny Tamaki les supplie de rester à l’écart.

“Je suis désolé de vous le dire, mais Okinawa est en état d’urgence”, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. “Veuillez annuler votre voyage à Okinawa maintenant.”

Le temps pour la semaine prochaine semble chaud et ensoleillé. Les gens seront tentés de se diriger vers les plages et les montagnes et, sans le savoir, un certain pourcentage emportera inévitablement le virus avec eux.

Le professeur Shibuya dit qu’il est impératif que le Japon abandonne maintenant sa stratégie actuelle et augmente les tests.

“Sans des tests beaucoup plus larges”, dit-il, “il sera très difficile de mettre fin à cette pandémie”.