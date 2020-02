Le festival de Viña del Mar s’ouvre avec des protestations et Ricky Martin demande les droits de l’homme

Le Festival international de la chanson de Viña del Mar, le plus important d’Amérique latine, a été créé ce dimanche au milieu de violentes manifestations et avec le soutien du Portoricain Ricky Martin aux manifestations qui ont secoué le Chili depuis octobre.

Environ 20000 personnes ont rempli la Quinta Vergara, la scène qui accueille le festival de Viña depuis 61 ans et qui se déroule cette année dans le contexte de la rébellion sociale qui affecte le Chili depuis octobre et a fait 31 morts dans des manifestations de rue, des pillages et des Incendies commerciaux.

L’épidémie sociale, qui a commencé avec la hausse des tarifs du métro de Santiago, s’est également étendue au football professionnel chilien et maintenant à ce festival emblématique.

La soirée d’ouverture a commencé avec au moins 20 minutes de retard pour les manifestations appelées sur les réseaux sociaux à manifester contre le festival.

Les animateurs de l’émission, María Luisa Godoy et Martín Cárcamo ont lancé un message d’unité dans lequel ils ont exigé un Chili plus juste et plus digne, mais dans l’unité.

Dans les rues entourant le festival, des milliers de manifestants ont organisé de violentes manifestations au cours desquelles ils ont attaqué un magasin de véhicules, des magasins et les installations de la municipalité de la station thermale de Viña del Mar (à environ 120 km à l’ouest de Santiago). Les manifestants sont entrés en collision avec des agents anti-émeute qui les ont dispersés avec des gaz lacrymogènes et des lancements d’eau.

Le numéro d’ouverture était en charge du célèbre chanteur portoricain Ricky Martín qui, après deux heures de spectacle, a demandé aux Chiliens de ne pas garder le silence et qu’avec “amour et paix” ils exigent ce qu’ils méritent.

“Que les (chiliens) s’expriment, qu’ils demandent les bases, les droits de l’homme, c’est basique, on ne demande rien. Je suis avec toi le Chili, jamais tranquille, toujours avec amour et paix”, a expliqué le chanteur de 48 ans.

Quelques heures plus tôt, lors d’une conférence de presse, Martin a qualifié les manifestations de “importantes” pour “faire savoir aux dirigeants de nos pays ce dont nous avons besoin, à condition que nous le fassions de manière ordonnée” et a exprimé l’espoir que le Chili “servirait d’effet”. dominos pour toutes les parties du monde, où nous devons être entendus. “

Puis l’humoriste chilien Stefan Kramer est monté sur scène, dont la routine était basée sur la contingence que vit le Chili. La soirée d’ouverture a été clôturée Pedro Capó, également le chanteur portoricain qui joue le hit “Calma”.

Avant le début de l’exposition, le public de la galerie a lancé des chansons et des slogans contre le président Sebastián Piñera, dont le soutien populaire est tombé à une moyenne de 10% pendant la crise sociale, selon des sondages.

– Protestations avant le spectacle –

Le public du festival a pu entrer trois heures et demie avant le début du spectacle après avoir tracé deux clôtures de sécurité montées dans au moins quatre pâtés de maisons autour de Quinta Vergara, tandis que des milliers de manifestants, dont beaucoup cagoulés armés de pierres, de bâtons et de bombes Molotov , a tenté de protester à l’entrée de la cinquième Vergara.

La police a bloqué leur chemin avec une opération de sécurité sans précédent et solide qui comprenait un hélicoptère et un ballon avec des caméras de surveillance. Les agents les ont repoussés au gaz lacrymogène, selon un journaliste de l’..

Les manifestants ont attaqué des locaux commerciaux situés autour du festival et même l’hôtel emblématique O’Higgins, l’un des plus anciens et des plus élégants de Viña del Mar, où pendant des années les artistes les plus importants qui ont joué au festival sont restés et reçoivent actuellement une partie du jury du concours international, danseurs et professionnels de la presse.

Des hommes cagoulés ont jeté des pierres et brisé les immenses fenêtres à l’avant du bâtiment, jeté des bombes Molotov et des gaz lacrymogènes de la police dans le hall et brûlé au moins sept véhicules.

L’incident a provoqué la panique parmi les passagers, le personnel de l’hôtel et certaines équipes de presse couvrant le festival, qui ont été évacués par la fumée de gaz.