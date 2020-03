Le Festival international du film de Carthagène annulé en Colombie en raison d’un risque de coronavirus

BOGOTÁ, 13 mars (.) – Les organisateurs du Festival international du film de Carthagène des Indes (FICCI) ont annulé l’événement vendredi en raison des restrictions imposées par les autorités colombiennes pour organiser des événements publics massifs à titre préventif visant à empêcher l’expansion de la coronavirus.

Créée en 1960, la FICCI est le plus ancien événement cinématographique d’Amérique latine et a été témoin de la modernisation de la cinématographie en Amérique latine et dans le monde. En outre, il a soutenu les progrès du cinéma colombien et sa diffusion internationale.

“Le Festival international du film de Carthagène n’a plus de manœuvrabilité pour se rétrécir dans les limites fixées et par conséquent, la décision est prise de suspendre notre festival jusqu’à notre prochaine édition 61 en 2021”, a déclaré lors d’une conférence de presse sur Président du Conseil d’administration de la FICCI, Hernán Guillermo Piñeres.

“C’est une situation sans précédent”, a-t-il ajouté, regrettant l’annulation de l’événement.

Auparavant, les autorités de Carthagène avaient interdit tous les événements publics dans la ville, avec une capacité de plus de 50 personnes.

Le gouvernement colombien a déclaré jeudi que l’urgence sanitaire devait contenir l’épidémie de coronavirus qui se propage dans le monde entier, tout en ordonnant de suspendre les événements publics avec plus de 500 personnes.

“Triste nouvelle. Nous ne pouvons pas continuer à célébrer un festival du film dont la capacité maximale est de 50. Il est impossible de fonctionner dans ces conditions. A l’année prochaine”, a déclaré pour son père Felipe Aljure, directeur artistique du festival.

La Colombie, pays de 50 millions d’habitants, a jusqu’à présent signalé 13 cas de COVID-19, une maladie classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé et qui a tué plus de 5 000 personnes et infecté près de 137 000 personnes. dans 123 pays.

(Rapport de Luis Jaime Acosta)