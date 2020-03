Le festival Lollapalooza en Argentine, au Brésil et au Chili est reporté à la fin de l’année en raison d’un coronavirus

13 mars (.) – Le festival de musique de Lollapalooza en Argentine, au Brésil et au Chili a été reporté à la fin de l’année en raison du risque de prolifération des coronavirus, a annoncé vendredi le producteur.

L’événement au Brésil, qui était prévu les 3, 4 et 5 avril, se déroulera du 4 au 6 décembre, a indiqué le communiqué du producteur Time For Fun.

Le festival en Argentine et au Chili, prévu pour les 27, 28 et 30 mars, a été reporté aux 27, 28 et 29 novembre, a-t-il ajouté.

Bien que n’ayant pas encore confirmé tous les musiciens qui participeront à l’événement, les organisateurs anticipaient la présence de Guns N’Roses, Travis Scott et The Strokes.

“La santé et la sécurité de notre communauté ont été et continuent d’être primordiales, et nous sommes heureux de pouvoir partager une autre grande édition du festival, conformément aux dispositions des autorités publiques”, a rapporté le producteur.

Les organisateurs ont précisé que les billets achetés pour les dates originales seront valables pour les concerts reprogrammés et que dans les prochains jours ils annonceront la politique de remboursement pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

Ce report s’ajoute à d’autres mesures similaires prises dans le monde pour empêcher la propagation du coronavirus, qui a tué plus de 5 000 personnes et infecté 137 000 dans 123 pays.

(Rapport de Lucila Sigal)