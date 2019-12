Le feu de Valparaíso, La Sebastiana et la danse de ceux qui restent

Rejoignez la danse, de ceux qui restent

Personne ne va nous manquer

Personne ne voulait vraiment nous aider.

"Les prisonniers" Ils sonnent dans une cassette que nous entendons dans le Tercel rouge pendant que nous escaladons les rues de Bellavista Hill. La dernière courbe se termine sur une esplanade et en face apparaît La Sebastiana, l'une des trois maisons emblématiques de Pablo Neruda, avec une vue splendide sur la baie de Valparaíso. Le poète y a passé son dernier Nouvel An en 1972. La dictature de Pinochet l'a abandonnée, comme La Chascona à Santiago – des soldats inondés après une perquisition – et la maison d'Isla Negra, où les gens sont partis pendant 18 ans messages contre la dictature écrits en charbon sur les bois qui font la palissade et l'entourent. Les trois ont été reconstruits une fois que les militaires se sont retirés de la caserne.

En 2003, ces collines et les maisons traditionnelles en bois et placages construits dans des endroits impossibles surplombant le Pacifique, ont été déclarées Patrimoine de l'humanité. Un an plus tard, en avril 2004, un incendie extrême a éclaté qui a laissé 12 morts, 500 maisons détruites et 10 000 évacuées. Sebastiana a bien résisté. Mais la crainte de nouveaux incendies s'est installée. Des étés de plus en plus chauds et venteux, le produit du changement climatique, une terreur accrue. Au cours des manifestations qui ont transformé le Chili, entre octobre et décembre de cette année, des voix ont spéculé sur une tragédie similaire pour Valparaíso. Mais rien de très grave ne s'est produit. Jusqu'au 24 décembre, date à laquelle Buenos Aires préparait le dîner de la veille de Noël et recevait Vieux poinsettia (C'est ce que les Chiliens appellent le Père Noël), tout a commencé à brûler entre les collines Rocuant et San Roque. Les flammes étaient visibles à plusieurs kilomètres. Avec les premières lumières de Noël, l'ampleur du malheur est apparue: plus de 150 hectares dévastés, 245 maisons transformées en cendres.

La Sebastiana, est restée intacte, juste un peu fumée. Et les prisonniers ont sonné à nouveau parmi les collines avec leur "Danse de ceux qui restent" comme ils l'avaient fait à Santiago et dans le reste du pays pendant les soulèvements du "Le Chili se réveille". La nouveauté est que les voix qui parlent de cet incendie étaient intentionnelles, suspectes à l'endroit où les flammes ont commencé, qu'une cartouche de gaz à moitié vide a été trouvée là et laissée par deux personnes qui se sont échappées dans une camionnette. Une goutte de plus dans la mer de feu qui a éclaté en octobre lorsque des lycéens ont protesté contre la hausse des tarifs du métro de Santiago.

Depuis octobre, ils semblent coupables de ce qui se passe. Au début, la première dame du pays a déclaré que il s'agissait des "extraterrestres", étrangers. Piñera a déclaré au journal Le pays d'Espagne qui avait reçu des informations de "Intervention de gouvernements étrangers". Puis ils sont partis "Le brave bar et les trafiquants de drogue." Pour certains législateurs officiels, ils étaient les professeurs et professeurs cette «incitation à la protestation». Et quand il n'y en avait plus beaucoup à blâmer, les célébrités qui ont soutenu les manifestations sont apparues, du footballeur Gary Medel et le chanteur Mon Laferte, jusqu'au K-pop des Sud-Coréens. Ces derniers jours, Piñera a insisté: «il y a une campagne de désinformation, fausses nouvelles, des montages pour créer un sentiment de désordre et de crise totale … (Et cela apparaît clairement dans une étude) de millions et de millions de communications via les réseaux sociaux ».

La vérité était beaucoup plus proche. Le Chili a connu une croissance très inégale. Le 1% le plus riche du pays s'est retrouvé avec 26,5% de la richesse en 2017, tandis que 50% des ménages à faible revenu n'ont accédé qu'à 2,1%. Dans ce contexte, une augmentation du taux de transport peut être dévastatrice. Il consomme près de 30% du revenu d'une famille. Claudio Fuentes, professeur de science politique à l'Université Diego Portales, explique: «Il y a eu une grande croissance de la classe moyenne, mais c'est une classe moyenne précaire, qui a de faibles pensions, des niveaux d'endettement élevés, vit beaucoup à crédit et a des salaires très bas. C’est une situation où la vie quotidienne est précaire, vivre avec incertitude"

La réponse du gouvernement a été "Sans aucune empathie" avec les gens. "Il n'y avait que de la technocratie et de la répression. Le panel d'experts définit le taux, les forces spéciales l'appliquent. Feuilles de calcul Excel et lumas (bâtons), tandis que la politique reste aveugle, sourde et muette », a écrit Daniel Matamala dans une colonne de La troisième. Et il y a l'élément des attentes. «Si Bachelet 1 (2006-2010) et Piñera 1 (2010-2014) étaient des symboles de changement tels que l'égalité des sexes et l'alternance au pouvoir; Bachelet 2 (2014-2018) et Piñera 2 (2018) ont vendu le stock d'espoirs. Enterré la pelle rétro et enterré les meilleurs moments, il y a longtemps le bruit sourd de l'absence d'un projet de pays est incubé, d'un chemin vers le développement, d'un objectif commun qui donne un sens aux difficultés quotidiennes », explique Matamala.

Puis vint une répression brutale. Selon le rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet (l'ancienne présidente devenue procureur), il y avait au moins 26 morts, 3 590 blessés (1 300 civils et 2 705 policiers). Le ministère de la Santé a déclaré avoir été traité 12738 urgences pendant les manifestations. Parmi eux se distinguent les lésions oculaires qui ont laissé 352 personnes sans vision totale ou partielle à cause des plombs de la police. Le HCDH a également présenté des témoignages de 133 cas de torture et abus La plupart de ces cas ont eu lieu lors de l'arrestation, du transfert dans des centres de détention ou pendant la détention. Et 24 cas de violence sexuelle contre les femmes (14), les hommes (6), les filles (3) et un garçon, dans le cadre des manifestations.

Tout cela jusqu'à ce que les flammes illuminent ce que les protestations pacifiques et les troubles des anarchistes ne disaient pas. Derrière l'ombre de certains mouvements ou groupes plus violents qui ont déjà été déployés en faveur des Mapuches et qui pourraient maintenant être intéressés à "approfondir les contradictions". Bien sûr, au milieu, il peut y avoir aussi des mafias portuaires aux spéculateurs immobiliers. Déjà à Noël, le ministre de l'Intérieur Gonzalo Blumel a dirigé l'offensive du gouvernement qui a été déployée dans les zones touchées et a présenté l'hypothèse principale: «Ce n'est pas le premier feu que nous avons dans la région la semaine dernière où il y a des indications d'intentionnalité, donc les mousquetons et la police d'enquête travaillent en coordination avec l'accusation et nous espérons qu'ils obtiendront des résultats dès que possible, car, si cela est vrai, ce serait très grave, les sanctions en cas d'incendie sont très élevées. » Blumel a ajouté que "l'accusation est chargée d'identifier les suspects et éventuellement d'établir s'il y avait des responsabilités, mais il y a suffisamment d'indications que cela aurait pu être le cas". Tout est basé sur une vidéo enregistrée sur son téléphone portable par un voisin de la colline Rocuant. Une camionnette Fiorino est vue sur la colline où le feu a commencé. Le même endroit où la cartouche de carburant a été retrouvée plus tard. Le véhicule part à grande vitesse et disparaît.

Valparaíso, le vieux port à environ 120 kilomètres de Santiago, a une longue histoire d'incendies. Les colonies installées dans les ruisseaux et les collines, originaires de débouchés inorganiques qui ont été régularisés au fil du temps, sont constituées de maisons en bois précaires et très inflammables. Dans le passé, il y avait des différends sur les meilleures terres et les hommes armés à la recherche de «maisons typiques» pour les touristes aventureux. La résolution des conflits a toujours été avec le feu. Les effets du changement climatique ne peuvent pas non plus être une méga sécheresse qui dure depuis 8 ans et les températures moyennes les plus élevées depuis 1920.

De l'essence pour une situation déjà en marche. Le romantique invétéré Don Pablo de la Sebastiana, qui aimait ces collines de Valparaíso, l'a exprimé ainsi: "Dans cette histoire seulement je meurs et je mourrai d'amour parce que je t'aime, parce que je t'aime, amour, de sang et de feu".