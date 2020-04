Le feu fait 4 morts (VIDÉOS et PHOTOS)

Un incendie fait 4 morts dans la ville la plus touchée par le coronavirus, le Bronx. Mardi soir, un incendie a ravagé le dernier étage d’un immeuble à appartements du Bronx. L’origine de l’incendie qui a tué 4 personnes et blessé une autre est inconnue.

Mardi soir, un incendie a ravagé le dernier étage d’un immeuble à appartements dans le Bronx, tuant quatre personnes et en blessant une, selon un rapport du NY Times.

Le toit d’un immeuble de six étages au 1560 Grand Concourse, près d’East Mount Eden Road, était en feu lorsque les pompiers ont répondu à l’appel vers 19 h 20.

Incendie dans le Bronx à quelques pâtés de maisons de ma maison juste en face de l’hôpital Bronx Liban pic.twitter.com/jfPriwFoOH

– JD Ultra (@JD_Ultra) 1 avril 2020

L’incendie a commencé dans un appartement au sixième étage et quatre femmes de deux appartements adjacents ont été transférées au système de santé BronxCare avec arrêt cardiaque, ont déclaré les autorités.

La police a confirmé la mort des quatre femmes. Les autorités n’ont pas révélé l’état de l’autre personne blessée dans la tragédie, qui a été transportée à l’hôpital.

La cause de l’incendie, qui a attiré 140 pompiers de 33 unités, était toujours sous enquête, ont indiqué les autorités.

Ana Almonte, 59 ans, a déclaré qu’elle était chez elle dans son appartement au cinquième étage lorsque l’incendie a commencé un étage au-dessus d’elle.

“Les gens sont sortis sans chaussures ni vestes”, a déclaré Almonte lors d’un entretien téléphonique.

Mme Almonte a dit qu’elle, son fils et sa fille ont frappé aux portes de leurs voisins pour leur dire d’évacuer le bâtiment.

Il a déclaré que même si les New-Yorkais avaient été invités à pratiquer la distance sociale pendant l’épidémie de coronavirus, beaucoup de leurs voisins ont fui le bâtiment en pyjama, sans penser à garder une distance de sécurité avec les autres.

“Ce fut un moment de désespoir”, a déclaré Almonte. “Personne n’y pensait.”

Mon collègue de travail dans l’ambulance est garé devant bronx Liban filmant l’incendie. Donc, l’hôpital n’était pas en feu. pic.twitter.com/FFB3rWvx3w

– Melanie 🌞 (@MuckingFelanie) 1 avril 2020

Un porte-parole du service d’incendie a déclaré qu’il ne pouvait pas dire si les alarmes incendie du bâtiment fonctionnaient et a déclaré que le bureau du chef des pompiers l’examinerait dans le cadre de l’enquête.

L’immeuble compte 118 unités et a été construit en 1929, selon le site Internet de StreetEasy.

4 femmes tuées dans l’incendie d’un appartement du Bronx à 3 alarmes: NYPD https://t.co/M9HZ6qbaam # ABC7NY

– Candace McCowan (@ CandaceMcCowan7) 1 avril 2020

Le maire Bill de Blasio a annoncé sur Twitter à 21h47 que l’incendie avait été contenu en raison des “efforts courageux” des pompiers, mais qu’il avait fait payer un prix important.

. @ Les pompiers du FDNY ont maîtrisé un incendie majeur dans un immeuble du Grand Concourse. Nous sommes très reconnaissants de leurs vaillants efforts.

Plusieurs personnes sont dans un état critique. Nous prions pour eux et leurs familles ce soir.

– Le maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 1 avril 2020

“Nous prions pour eux et leurs familles ce soir”, a écrit M. de Blasio avant de dire que quatre personnes étaient mortes.

