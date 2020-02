Le feu s’est arrêté à la décharge de Zaldibar | La société

Les équipes d’extinction ont réussi à éteindre les fronts de l’incendie du site d’enfouissement de Zaldibar (Biscaye) mardi, où les zones fumeurs vont disparaître tout au long de la journée, bien qu’un arrêt restera dans la zone pour empêcher l’incendie de se reproduire.

Le directeur général de l’Agence basque de l’eau (URA), Ernesto Martínez Cabredo, a rapporté que les fronts les plus importants de l’incendie ont été “vaincus” la nuit dernière, et que tout au long de la journée, la fumée disparaîtra dans la région, mais Il a averti que le feu et les braises pourraient se reproduire.