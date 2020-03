Le film de Ciro Guerra avec Johnny Depp ouvrira le Festival du film de Carthagène | Culture et divertissement

Deux des premiers acteurs qui apparaîtront sur les écrans du Festival international du film de Carthagène des Indes (FICCI) cette année seront Mark Rylance et Johnny Depp, protagonistes de “Waiting for the barbarians”, réalisé par le colombien Ciro Guerra et choisi pour ouvrir mercredi 60e édition du concours.

Le festival – qui culminera le lundi 16 mars avec la projection du film français “Les Misérables” de Ladj Ly – s’ouvrira avec le film de Guerre en étant “témoin de la naissance et de l’essor du cinéma national”.