Le fils de Christian Bach, Emiliano Zurita, montre son partenaire sur Instagram

Quelques jours après l’anniversaire de la mort de Christian Bach, son fils Emiliano Zurita montre à son partenaire, actrice et mannequin Ela Velden Des utilisateurs lui disent qu’ils ne savaient pas qu’ils étaient des petits amis et qu’ils l’ont confondu avec son frère, Sebastián La publication a plus de 40 mille likes

Le mercredi 26 février, le premier anniversaire de l’actrice argentine naturalisée mexicaine, Christian Bach, marié à l’acteur Humberto Zurita et avec qui il a eu deux enfants, Emiliano et Sebastián, est célébré.

Il y a quelques jours, Emiliano Zurita Bach a mis en ligne une photo sur son compte Instagram officiel dans lequel il montre sa partenaire, actrice et mannequin Ela Velden, confirmant les soupçons d’une relation formelle entre eux.

Un utilisateur a demandé s’ils étaient un couple, tandis qu’un autre a répondu: “Je jure que je pensais que Sebastian était le petit ami … ils sont tellement identiques.”

La publication du fils de l’actrice Christian Bach compte plus de 40 000 likes et commentaires de toutes sortes. Emiliano a avoué: “J’ai continué à aller partout”, alors ses disciples ont réagi: “Comme c’est beau c’est beau”, “Awwww beau”, “Comme c’est beau, beau couple!”, “Je t’aime fou”, “Love love love”, “Mon partenaire préféré”, “J’adore les voir ensemble”, “Alors ils ne te volent pas.”

Félicitations au couple formé par Emiliano et Ela suivi de leurs fans, avec le désir qui est aussi durable et attachant que leurs parents, Humberto Zurita et Christian Bach.

«Ils font vraiment un beau couple, félicitations !! Quel bel amour, “” Tu as l’air si divin ensemble. Bénédictions »,« Le couple PARFAIT »,« Ce couple n’est pas inégal # beau »,« Et vous aimez la vie. Quel beau couple tu fais. Pure Love @elavelden @ zurita7 pour en profiter ».

Un internaute a fait voler son imagination et je n’hésite pas à l’exprimer à Emiliano, le fils de Christian Bach, avec qui il a une grande ressemblance: «J’imagine les beaux enfants qui sortiraient avec leur mix».

D’un autre côté, un internaute a commenté ce que beaucoup de gens pensaient avant de voir l’image: “Je ne savais pas qu’ils étaient en couple, mais félicitations et que Dieu vous bénisse”, tandis qu’un autre adepte était plus direct: “Y aura-t-il un mariage émilien?”.

«Eh bien, chanceux, t’inquiète quand ça ne continue plus. Salutations fils d’un autre beau, mon Humberto »,« Comme c’est délicieux !!! Profitez-vous toujours !!! Beau couple !!! “,” Profitez de la vie, c’est cool “.

Après de nombreux commentaires, Ela Velden a réagi et a écrit: “Veanloooo”, auquel Emiliano, fils de Humberto Zurita et Christian Bach, a répondu: “VEANLAAAA”.

Dans cette même publication, Emiliano partage deux autres photographies, l’une dans laquelle elles sont très bien abritées, y compris lui couvrant sa bouche, ce qui rend sa couleur des yeux encore plus importante, et une autre dans laquelle Emiliano et Ela ont comme arrière-plan un spectaculaire paysage et où ils ont l’air extrêmement heureux.

“Quelle belle image, les premiers sourires d’amour, de jeunesse et d’épanouissement, si vous trouvez quelque chose comme ça, gardez-le”, “Ayez un bébé maintenant, ce serait beau”, “Je vous veux sur la couverture de @hola_mx ou @carasmexico magazine le 14 février “