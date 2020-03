Le fils de Ricardo Montaner, Ricky, a été très affectueux avec J Balvin

Ricky, fils de l’auteur-compositeur-interprète vénézuélien Ricardo Montaner, dans un probable roman avec J Balvin Il apparaît très affectueux sur une photo avec le chanteur colombien L’image a jusqu’à présent plus de 500 000 likes

Beaucoup penseront à la première chose que Ricardo Montaner a dit en voyant la photo que son fils, Ricky, a téléchargée sur Instagram, car il semble très affectueux avec le chanteur de musique urbaine colombien, J Balvin, qui le prend dans ses bras par derrière et lui donne Un baiser sur la joue.

Cette publication est dans le compte Instagram officiel @mauyricky, et compte jusqu’à présent plus de 500 000 likes, y compris le couple formé par la chanteuse et actrice mexicaine Thalia et l’homme d’affaires Tommy Mottola, ainsi que Marielena Dávila, fille par Chiqui Delgado, et le footballeur mexicain Diego Reyes.

Ils ont également réagi à cette image du fils de Ricardo Montaner, de la chanteuse espagnole Rosalia et de J Balvin lui-même, qui a écrit des émojis rieurs et des petites mains en prière. Un utilisateur n’a pas hésité à écrire ce qui suit au chanteur colombien: “@jbalvin c’est un peu gay, ne décevez pas comme ça”, alors qu’un autre a demandé. “@Jbalvin nouveau partenaire?”

La photo du fils de Ricardo Montaner est accompagnée du texte suivant: «José (en référence à J Balvin) et Ricky! Le nouveau duo se sent… désolé Mau, mais il est plus célèbre. »

Tommy Mottola a écrit: “Le couple parfait”, ce qui a amené les utilisateurs à penser à une éventuelle romance. Pour sa part, Evaluna Montaner, fille de Ricardo Montaner et sœur de Ricky, a écrit: «Ugh. Dead », auquel un adepte a répondu:« Je n’aime pas ce duo. »

Et bien que beaucoup doutaient qu’il ne le ferait pas, Ricardo Montaner a réagi à cette publication, mais n’a partagé que des mains applaudissantes.

Les adeptes de Ricky et J Balvin ont rapidement fait leurs commentaires: «Hahaha, ils ont l’air super sympa. Ricky a l’air super doux et bon, José très romantique, je l’aimais. #sorrymau #rickyyjose. ”

“Bonjour maris”, “Tellement belle”, “J’AIME”, “Mes copains vivent ensemble et s’entendent bien. Je t’aime! “,” Kiss kiss “,” How envie “,” Me voulant être Ricky “,” Quand est le mariage? “, Ont écrit les fans des deux artistes.

D’un autre côté, un internaute a exprimé ce qui suit: «Ils ressemblent même à des frères, parce que les deux ont des tatouages ​​sur le corps, avec la même couleur de cheveux, la même barbe, le même nez… alors ce ne serait plus Mau et Ricky, maintenant ce sera Ricky et José @mauyricky @jbalvin ».

Une admiratrice était ravie de cette série de photographies et elle a déclaré: «Comme c’est beau de voir deux hommes, sans rien de morbide. Je vous adore le succès de José et Mau et Ricky, du Mexique, Michelle. »

Quelqu’un d’autre n’a pas voulu demander: “Excusez vos amis, vous êtes un couple?”

Les plus «petits commentaires» étaient bientôt présents, adressés à la fois au fils de Ricardo Montaner et à J Balvin: «Le passif devant, hahaha», «Sébastien n’a pas aimé ce post», «Eh bien, moi pour plus ami d’un homme, ne m’en parlez pas, ces photos sont rares “,” Eh bien, bisexualité en direct, bon couple. “