Le fils d’Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, fait des aveux

Le fils d’Eugenio Derbez répond à plusieurs questions de ses fans José Eduardo Derbez fait l’aveu que tout le monde attendait La vidéo a jusqu’à présent plus de 23 mille vues

Dans une publication disponible sur le compte Instagram officiel @univisionfamosos, José Eduardo Derbez, fils d’Eugenio Derbez, a répondu à 100 questions qu’il a reçues de ses fans et a fait l’aveu que tout le monde attendait.

Dans la vidéo, qui compte jusqu’à présent plus de 23 000 reproductions, l’acteur mexicain a répondu que c’était d’un commun accord de mettre fin à la relation qu’il avait avec son ex-partenaire, Barbara Escalante.

L’intensité des questions augmentait pour José Eduardo Derbez, qui est son béguin jusqu’à ce qu’il sache s’il est actuellement amoureux.

Avec la sympathie qui le caractérise, le fils d’Eugenio Derbez a répondu que son frère préféré est Aitana, fille de la chanteuse Alessandra Rosaldo et Eugenio Derbez, et que pour le moment s’il aime quelqu’un.

Avec une grande certitude, l’acteur mexicain a répondu qu’il n’était pas bisexuel et que son «béguin» était l’actrice britannique Emma Watson, qui deviendra célèbre pour sa participation à la saga Harry Potter.

En outre, il a dû répondre s’il voulait revenir à Barbara Escalante, avec qui il a entretenu une parade nuptiale de 5 ans, en disant catégoriquement non, et que ce qu’il aime le plus chez une femme, c’est qu’elle soit intelligente, amicale et a les yeux clairs.

Le fils d’Eugenio Derbez a également été interrogé sur son célèbre père et mère, l’actrice Victoria Ruffo. À la question de savoir s’il partirait à nouveau en voyage avec le Derbez, mais pour une plus longue période, José Eduardo a répondu oui, mais pas pour si longtemps.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu tous les feuilletons dans lesquels sa mère a joué, il a avoué que si: “Tous, chacun du début à la fin.”

Il convient de noter que le fils d’Eugenio Derbez a évité de répondre à certaines questions, car elles étaient un peu audacieuses: «Il y en a une qui dit à quoi ressemble mon pompis, pour l’amour de Dieu, ce n’est pas demandé, une lingette humide, évidemment».

Les réactions n’ont pas attendu la sortie de cette vidéo: “Tellement beau”, “Le plus beau des Derbez” était ce qu’il lit dans les commentaires.

Eugenio Derbez révèle à José Eduardo la vérité sur son mariage avec Victoria Ruffo

Victoria Ruffo et Eugenio Derbez étaient un couple sentimental vers la fin des années 80, et en 1992, leur relation a pris fin. C’est en avril de la même année que José Eduardo, fils des deux, est né.

Pendant toutes ces années, il a été mentionné qu’Eugenio Derbez a trompé Victoria Ruffo le jour de leur mariage, car le mariage était faux, et ils ont toujours donné leur avis à ce sujet.

Dans le programme Ventaneando, Eugenio Derbez a déclaré que son fils, José Eduardo Derbez, venait de l’interviewer et lui a dit la vérité sur ce mariage: «Restez à l’écoute parce que mon fils José Eduardo m’a interviewé et je lui ai dit toute la vérité. Là j’explique tout, détail par détail pour que les rumeurs soient finies. Il est impossible de tromper toute la famille, il n’y a aucun moyen, ils me mettraient aussi en prison. »

Après que Victoria Ruffo et Eugenio Derbeza aient terminé, les deux se sont affrontés à plusieurs reprises, et maintenant, en cas de doutes et de questions que José Eduardo pose à leur sujet, il décide de l’interroger dans un format d’interview et le rendra public dans les prochains jours (avec des informations sur le débat).