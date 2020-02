Le fleuve Colorado est en danger d’un avenir desséché

Le fleuve Colorado est une bouée de sauvetage. Il coule des montagnes Rocheuses centrales du Colorado et du Wyoming à travers cinq autres États américains, 11 parcs nationaux américains et deux États mexicains sur un voyage de 1450 miles de long qui fournit de l’eau à 40 millions de personnes, soutient une faune innombrable et irrigue plus de cinq millions acres de terres agricoles. Et la rivière est en voie de disparition.

Non seulement les humains tirent des quantités insoutenables d’eau de cette source, mais les précipitations anormalement basses et les conditions chaudes et sèches la réduisent depuis des années – une tendance alarmante qui risque de s’aggraver avec le changement climatique. «Dans la mesure où l’eau est la vie, l’idée que nous perdons le fleuve Colorado – ou même qu’elle diminue – a un impact démesuré sur cette région», explique Jennifer Pitt, directrice du programme du fleuve Colorado à la National Audubon Society. Pourtant, malgré l’importance du fleuve, les scientifiques ont eu du mal à déterminer dans quelle mesure son débit pourrait diminuer à mesure que le monde se réchaufferait. Pour Chris Milly, chercheur principal à l’US Geological Survey, la question est à la fois déconcertante et fascinante. «J’ai été entraîné dans le mystère de ce qui se passait vraiment dans le bassin du fleuve», dit-il. “Mon intérêt frisait l’obsession.”

Cette obsession s’est transformée en une immersion d’un an dans les données. Les résultats, publiés jeudi dans Science, suggèrent qu’au milieu du siècle, le fleuve pourrait perdre 14 à 31% de son débit historique de la période 1913–2017.

Milly et sa collègue Krista Dunne, également à l’USGS, ont créé un modèle informatique extrêmement détaillé qui a analysé la façon dont l’eau entre et sort du bassin du fleuve Colorado via les précipitations, la fonte du manteau neigeux, l’évaporation et d’autres processus clés. Mais comme il existe plusieurs paramètres physiques dont les valeurs sont difficiles à mesurer (telles que la quantité maximale d’eau que le sol peut contenir à n’importe quel endroit du bassin), les chercheurs ont exécuté le modèle 500 000 fois, ajustant ces paramètres inconnus dans chaque fois – jusqu’à ce qu’ils trouvent 171 versions qui reproduisent remarquablement bien les documents historiques. Ils ont ensuite projeté leur nouveau modèle amélioré dans les décennies à venir afin d’estimer comment le fleuve pourrait se déplacer si la température du bassin augmentait d’un degré Celsius (1,8 degré Fahrenheit). La réponse était sombre: son débit chuterait de 9,3%. En se basant sur une série de scénarios climatiques, Milly et Dunne ont ensuite prédit que d’ici le milieu du siècle, le débit du fleuve Colorado diminuera probablement de 31%, par rapport aux valeurs historiques.

L’étude indique que l’avenir du Colorado dépend du manteau neigeux, qui est une source majeure de son eau, car au fur et à mesure que la neige fond au printemps et en été, l’eau qui en résulte ruisselle dans le sol, la rivière et ses affluents. «Nous avons découvert que la couverture neigeuse se comporte comme un bouclier protecteur», explique Milly. Sa réflectivité de surface élevée, ou albédo, rejette le rayonnement solaire entrant et maintient le sol en dessous relativement frais. Mais le changement climatique réduit l’étendue de ce bouclier, permettant à plus de rayonnement solaire de pénétrer à la surface et créant ainsi un certain nombre d’effets en cascade. Une grande quantité d’humidité dans le sol et les arbres s’évaporera probablement. Une grande partie du manteau neigeux et des eaux souterraines restants le feront également, laissant peu d’eau pour s’écouler dans la rivière.

Brad Udall, chercheur principal à la Colorado State University, qui n’était pas impliqué dans le nouveau document, qualifie ses constatations – en particulier la baisse de 9,3% du débit – de “superbes”. Udall a co-écrit une étude de 2017 qui a suggéré que le flux diminuerait de 3 à 10% par 1,8 degrés Fahrenheit de réchauffement, donc le fait que le nombre de Milly et Dunne se situe à l’extrémité supérieure de cette plage a attiré son attention. Mais il ne doute pas des résultats des chercheurs, qui, dit-il, sont entrés beaucoup plus en détail que les efforts précédents. «Je dirais qu’ils l’ont fait avec plus d’élégance et de rigueur», dit-il. “Et vous devez prendre ce résultat très au sérieux.”

Udall pense que les résultats auront des ramifications majeures pour les gestionnaires de l’eau et les utilisateurs. «Chaque goutte dans cette rivière est utilisée. Et toute réduction comme celle-ci va causer de graves douleurs », dit-il. Mais il espère que les gestionnaires de la conservation trouveront la meilleure voie à suivre. «J’aime dire:« Hé, si nous avons 20% de moins, cela signifie toujours que le verre est plein à 80% », dit-il. “Soyons intelligents et avertis et découvrons comment utiliser ce que nous avons.” Pendant ce temps, Pitt, qui n’était pas non plus impliqué dans la nouvelle étude, s’inspire de la même manière d’une résolution prise l’année dernière lorsque les sept États américains qui accueillent la rivière ont accepté de réduire volontairement leur consommation d’eau.

Pourtant, Pitt craint que le fleuve Colorado continue de changer – et de manière imprévisible. Bien que les scientifiques aient fait des progrès importants dans la prévision des impacts de la hausse des températures mondiales, ces projections ne peuvent pas inclure la variabilité inhérente du débit d’eau dans le fleuve. Le record historique, par exemple, montre qu’il pourrait chuter à environ quatre millions d’acres-pieds en un an et grimper à environ 24 millions d’acres-pieds dans un autre – tout cela en raison d’un manteau neigeux variable. (Un acre-pied est le volume d’une zone d’un pied d’eau sur une profondeur d’un acre, soit environ 326 000 gallons.) De plus, ces études ne peuvent pas prendre en compte les nombreux changements plus larges que le manteau neigeux décroissant se manifestera dans le Sud-ouest. Non seulement la fonte des neiges précoces crée une terre plus sombre et plus absorbante, mais elle secoue aussi l’été et la saison des incendies plus tôt. Ce processus asséchera davantage la région et réduira le débit d’eau dans le fleuve Colorado.

«L’eau est en quelque sorte une utilité silencieuse», explique Pitt. «Les gens n’y ont pas tendance à penser ou à s’inquiéter. Mais les impacts potentiels sont énormes. »