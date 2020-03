Le FMI a rejeté la demande du régime Nicolás Maduro d’un prêt de 5 milliards de dollars pour «arrêter le coronavirus»

Le Fonds monétaire international (FMI) a rejeté l’ordonnance de l’aide apportée pour la dictature du Venezuela d’un prêt pour 5 milliards de dollars Pour faire face à l’épidémie de coronavirus dans le pays, a déclaré un porte-parole de l’organisation multilatérale.

“Malheureusement, le Fonds n’est pas en mesure d’examiner cette demande”, parce que “il n’y a pas de clarté »sur la reconnaissance internationale du gouvernement de ce pays Amérique du Sud, a déclaré un porte-parole du FMI dans un communiqué envoyé à l’..

Le régime Nicolás Maduro a demandé mardi au FMIn financement pour faire face à l’avancée du coronavirus au Venezuela. Mais il y a cinq ans, son opinion sur l’organisme était très différente.

“Du gouvernement bolivarien, nous avons mis en œuvre différentes mesures de prévention et de contrôle très complètes, strictes et exhaustives pour faire face à cette éventualité et protéger le peuple vénézuélien (…) C’est pourquoi Nous nous sommes rendus auprès de son honorable organe pour demander leur évaluation, concernant la possibilité d’accorder au Venezuela une facilité de financement de 5 000 millions de dollars du fonds d’urgence de l’instrument de financement rapide (IFR), des ressources qui contribueront de manière significative au renforcement de nos systèmes de détection et de réponse », indique le communiqué signé par Maduro, adressé à la directrice de l’organisation, Kristalina Georgieva.

“En ce moment crucial, et conscients de l’agressivité et du niveau élevé de contagion de cette maladie, nous continuerons à prendre des mesures rapides et vigoureuses pour arrêter sa propagation”, a-t-il ajouté.

Au cours des dernières années de crise politique, économique et humanitaire au Venezuela, Maduro a accusé le FMI et d’autres institutions internationales, dont la Banque mondiale, d’être un agent au service de Washington dans sa supposée “guerre économique” contre Caracas.

Cependant, il traite désormais le FMI comme un “organe honorable”. En octobre dernier, il y a quelques mois à peine, le dictateur a déclaré que “Le modèle du FMI prive les gens de leurs droits à l’éducation, à la santé, au logement, au travail.” A cette époque, il a réitéré que l’agence ne “pénétrerait” plus dans le pays, comme l’avait décrété Hugo Chávez.

Le défunt ancien président Hugo Chávez (1999-2013) a menacé de rompre avec l’agence en 2007, après avoir annoncé le paiement des dettes impayées à l’époque, mais il n’a pas pris cette mesure.

L’économie vénézuélienne est dévastée par une crise politique et économique qui, en six ans, a réduit son PIB des deux tiers.

Le Venezuela est considéré en défaut, n’a pas accès au crédit et est piraté par les sanctions des États-Unis, principal partenaire du FMI, qui considère Maduro comme un dictateur.

Comme si ses maux étaient peu nombreux, le Venezuela a vu ses perspectives s’aggraver en raison de la chute des prix du pétrole enregistré depuis la semaine dernière.

Au Vénézuela la dictature a reconnu qu’il y avait 36 ​​cas confirmés de coronavirus. Les cas de contagion sont enregistrés dans les régions suivantes: Caracas (11), Miranda (13), Vargas (5), Aragua (2), Anzoátegui (2), Mérida (1), Cojedes (1) et Apure (1).

A partir de ce mardi à 5h du matin, tout le pays est en quarantaine collective sur ordre du dictateur. “Nous n’avons pas un système de santé aussi puissant que les autres pays, si nous pensons que nous pourrions avoir une pandémie terrifiante, c’est pourquoi nous décrétons une quarantaine totale”fit-il remarquer.

Cependant, le président par intérim du Venezuela, Juan Guaidó, a averti qu’il pourrait générer des “dommages incalculables” car “l’Etat vénézuélien n’a pas la capacité de répondre à cette pandémie”.