Le FMI affirme que l’économie latino-américaine a stagné en 2019; voit les risques de crises sociales cette année

SANTIAGO, 29 janvier (.) – La croissance en Amérique latine a stagné à 0,1% en 2019 et devrait s’accélérer légèrement moins que prévu cette année, pénalisée par les faiblesses externes et les retards dans les grandes économies régionales telles que le Mexique et l’Argentine, a annoncé mercredi le Fonds monétaire international (FMI).

Dans ses premières projections de l’année sur l’activité de la région, l’organisation basée à Washington a indiqué que les nations d’Amérique latine présenteront une croissance de 1,6% cette année, en baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à leur Rapport sur les perspectives d’octobre. L’année prochaine, l’activité afficherait une progression de 2,3%, a-t-il ajouté.

Le nouveau panorama a incorporé les effets d’une reprise progressive planifiée dans le monde et a souligné comme facteurs de risque les tensions sociales qui ont surgi dans des pays comme le Chili, où le Fonds a appliqué une réduction drastique des perspectives d’expansion pour cette année, à 0,9%. .

Le FMI a également réduit ses prévisions de croissance du PIB mexicain de 0,3%, à 1% pour cette année, en attendant que les conditions économiques se normalisent, largement tributaire des relations commerciales avec les États-Unis, Politique budgétaire et investissement.

L’Argentine, où il vient de prendre un nouveau gouvernement qui négocie une restructuration complexe de sa dette, le FMI table sur une contraction de 1,3% en 2020 et une reprise à 1,4% l’année prochaine, sans changement par rapport aux estimations de il y a trois mois Le PIB de la nation sud-américaine se serait contracté de 3,1% l’année précédente.

Le Brésil, quant à lui, connaîtra une expansion de 2,2% cette année, une légère amélioration par rapport aux estimations émises par l’agence en octobre. En 2019, la plus grande économie régionale aurait connu une croissance de 1,2% et serait désormais tirée par les perspectives d’inflation à la baisse et les progrès de la réforme des retraites.

(Écrit par Marion Giraldo via la table d’édition espagnole. Édité par Javier Leira)