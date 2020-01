Le FMI veille à ce que le gouvernement définisse son plan économique pour réduire l’incertitude et relancer l’économie

Le vérificateur régional du Fonds monétaire international (FMI), Alejandro Werner, a déclaré que lorsque le gouvernement définira et communiquera son plan économique de manière intégrale, cela contribuera à accélérer les attentes de reprise économique en général et d’investissements en particulier.

Lors d’une conférence de presse au cours de laquelle le panorama de l’Amérique latine a été présenté ce matin à Washington, Werner a confirmé que lors du sommet convoqué par le Vatican, il y aura une réunion entre le directeur général du Fonds, Kristalina Georgievaet le ministre de l’économie, Martin Guzman Et puis une mission technique arrivera à Buenos Aires pour connaître en profondeur les plans et projections de l’équipe économique du gouvernement d’Alberto Fernández.

Werner a confirmé que l’agence se concentre sur la “coopération” pour ramener le pays à la croissance et réduire le niveau de pauvreté.

L’économiste a confirmé que la réunion d’hier entre Guzman et le gestionnaire de cas argentin, Luis Cubeddu“C’était très productif” et a précisé qu’ils ne mettront pas à jour les chiffres de l’inflation et de la croissance en Argentine avant avril (lors de la conférence de printemps de l’agence) car ils ont besoin de connaître en détail les plans du gouvernement. Et ce diagnostic, a-t-il expliqué, découlera de la mission technique qui aura lieu en février à Buenos Aires.

“Nous ne passons pas en revue les perspectives de l’Argentine étant donné le début du gouvernement et les définitions manquantes, ce qui nous permettra de poser un diagnostic plus précis en avril”, a-t-il dit.

Ainsi, à titre provisoire, les projections faites en octobre dernier, d’une baisse de 3,1% du PIB en 2019, de 1,3% pour cette année et d’une reprise de 1,4% pour 2021 sont maintenues.

Concernant la mission, il a déclaré qu’il n’y avait toujours pas de détails sur la date d’arrivée dans le pays, mais que “nous sommes prêts pour les questions de calendrier afin que la mission se déroule le plus tôt possible”, après la rencontre entre Georgieva et Guzman à Rome.

«La mission se concentrera sur la coopération avec les autorités argentines en termes de compréhension du cadre de la politique économique et de pouvoir faire nos projections sur le pays, en comprenant mieux les mesures qui sont prises pour améliorer la situation de pauvreté et relancer l’économie. Les questions sont très larges et sont ce sur quoi le FMI se concentre traditionnellement », a déclaré Werner.

Immédiatement, il a précisé que «le FMI n’exige rien», mais a déclaré que si le gouvernement n’est en affaires que depuis deux mois «lorsqu’il donne des définitions, il contribuera à réduire l’incertitude et à relancer l’économie; Il est important d’aller de l’avant et de communiquer les décisions. »

Le fonctionnaire a refusé de donner toute définition concernant les négociations entre le gouvernement et ses créanciers privés. “Nous ne spéculons pas sur le sujet”, a-t-il dit.

Au-delà de l’Argentine, le FMI s’attend à un rebond de la région de 1,6% en 2020 et 2,3% en 2021, “porté par une relance progressive de la croissance mondiale et des prix des matières premières”. La reprise Elle sera également tirée par “un soutien continu de la politique monétaire, moins d’incertitude sur les politiques économiques et une reprise progressive des économies en difficulté”.

Cependant, Werner a averti que les défis régionaux persistent, car “la forte incertitude concernant les politiques économiques dans certains des principaux pays d’Amérique latine continue de limiter la croissance”.

En particulier, il a indiqué que «l’incertitude quant à l’orientation des réformes et politiques économiques au Brésil et au Mexique a probablement contribué au ralentissement de la croissance du PIB réel et des investissements en 2019», bien qu’il ait estimé que «les signaux dans ces pays sont s’inverser vers une reprise ».

D’un autre côté, il a fait valoir que la «continuité du rééquilibrage économique dans les économies en difficulté qui ont connu un freinage brutal des flux de capitaux en 2018-2019 (Argentine, Équateur) a contribué à rétablir les équilibres internes et externes», mais a averti qu ‘«il a également croissance du contenu ».

Dans le cas de l’Argentine, il a expliqué que les mesures prises depuis les élections présidentielles d’octobre dernier pour limiter la volatilité du marché en restreignant l’achat de devises et les sorties de capitaux réduisaient l’incertitude financière, comme en témoigne la reprise du prix des actifs argentins, jusqu’à ce que les nerfs de la semaine dernière refassent surface par la possibilité d’un défaut de la part de la province de Buenos Aires.