Le Fonds monétaire a salué le premier mois de gestion du nouveau gouvernement, mais attend les détails d’un plan économique global

Alejandro Werner, directeur du Département de l’hémisphère occidental du FMI, a salué le premier mois de l’administration d’Alberto Fernández et a parlé des mesures prises “Veiller à ce que les comptes budgétaires ne soient pas affectés”.

L’exécutif a accordé une interview à CNN en espagnol dans laquelle il a également souligné que «le gouvernement a annoncé des mesures importantes visant à protéger les plus vulnérables, à stabiliser la situation ces derniers mois et tout cela dans un contexte où toute augmentation des dépenses vont de pair avec une augmentation des revenus pour être en bonne santé. »

“Donc, dans ce contexte nous regardons ce qu’ils font; un plan à moyen terme n’est pas encore sur la table, mais le gouvernement a moins d’un mois et je dirais que les premières mesures nous font voir que le gouvernement va dans le bon sens. Et il est important que nous ayons un dialogue plus détaillé, comme l’ont expliqué le ministre et le président », a-t-il déclaré lorsqu’on l’interroge sur le pays.