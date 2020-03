Le footballeur espagnol qui a arrêté sa carrière à cause du coronavirus et aide dans la pharmacie de sa famille au milieu d’une pandémie: “La situation est dramatique”

Toni Dovale parler avec inquiétude. Son ton est mouvementé, il piétine presque ses mots en essayant d’exprimer tout ce qu’il vit. Ce milieu de terrain qui s’est entraîné à La Masía del Barcelone avec Jordi Alba et Bojan et est resté pendant plusieurs saisons dans le Celtique Vous venez de voir comment la planche de votre vie a basculé de cent quatre-vingts degrés. A peine un mois De retour, il préparait son sac pour accepter de continuer dans le football asiatique, mais soudain la pandémie a gelé la planète: l’Asie a imposé des restrictions aux voyageurs européens et l’Espagne a déclaré l’état d’urgence. Le football, d’un moment à l’autre, était à l’arrière-plan: a commencé à fréquenter la pharmacie familiale en Galice au milieu d’une crise sanitaire sans précédent.

“Je J’ai commencé à étudier la pharmacologie à l’université à 18 ans, en même temps que mes débuts en tant que professionnel. Il y a environ quatre ans, je l’ai terminé. Je manquais certaines pratiques et je n’avais pas prévu de les faire maintenant parce que je comptais retourner en Asie, mais j’étais confiné en Espagne et Je pensais que c’était le moment idéal pour aider mon peuple, ma famille, les voisins. Ce que je veux, c’est que nous retrouvions tous notre vie normale dès que possible. C’est très triste tout ce qui se passe: les personnes âgées meurent dans les hôpitaux sans pouvoir dire au revoir à leurs proches parce que nous sommes tous isolés les uns des autres. Les gens meurent et les membres de la famille ne peuvent pas les enterrer, dites au revoir! C’est très triste. Tout ce que je peux faire, c’est essayer de ramener tout le monde dans nos vies. Dans mon cas, pour récupérer ma vie, qui est de jouer au football et de lutter pour gagner le dimanche », explique le milieu de terrain de 29 ans à Infobae de l’entreprise de sa mère à La Corogne.

Après avoir défendu le maillot de Celta pendant huit saisons, en passant par Huesca, Lugo, Leganés et Rayo Vallecano, Dovale a utilisé le football comme véhicule pour découvrir le monde: il a joué au Sporting Kansas City à États Unis, Bengaluru et East Bengal of Inde, Nea Salamis de Chypre et chez Navy FC La Thaïlande, votre dernier arrêt. Fin 2019, il est retourné dans sa ville natale pour passer les fêtes de fin d’année avec sa famille, se ressourcer et se lancer dans une nouvelle aventure dans le football asiatique.

“Je négociais avec d’autres clubs. J’avais déjà une demi-valise prête à y aller, mais la situation a commencé à se compliquer. Premièrement, les clubs voulaient que les joueurs soient en quarantaine pendant 15 jours afin de ne pas infecter le reste. Après trois ou quatre jours, les gouvernements des pays asiatiques ont déjà interdit aux citoyens européens de voyager. Et quatre ou cinq jours plus tard, ils ont déclaré l’alarme ici et nous ont confinés dans les maisons. Le gouvernement autorise uniquement l’ouverture des supermarchés et des pharmacies. Le reste de la population doit être enfermé à la maison»Détaille l’homme qui a joué un rôle clé dans la promotion à la première division obtenue par Celta en 2012.

La nouvelle officielle espagnole a indiqué que la situation avait empiré: elle a fait 655 morts de plus au cours des dernières 24 heures et dépassé la ligne de 4000 morts, supérieur au chiffre enregistré en Chine. Avec plus de 56 000 infectés avec le virus Covid-19, il n’est dépassé que par la Chine, l’Italie et les États-Unis. Le système de santé s’est effondré et il n’y a pas d’horizon pour planifier la fin du problème. “La situation est très compliquée. Pour vous donner une idée: nous n’avons pas de gants, il n’y a pas de masques; nous fabriquons des masques avec du papier de cuisine et des agrafes. Tout est très rudimentaire. Vous êtes très exposé au virus, pour l’attraper, mais je pense que c’est la seule façon dont nous pouvons vous aider et que chacun respecte les mesures de sécurité à la maison. Les professionnels de santé, comme moi, doivent donner un coup de main dans cette situation pour que tout redevienne normal. Beaucoup de gens sont morts, les hôpitaux débordent et nous devons tous rapprocher l’homme », explique Dovale.

Toni revoit ce que ses yeux voient et commence à énumérer le panorama désolé des rues, le débordement des hôpitaux, la pénurie de places. Au fur et à mesure que son histoire progresse, sa voix semble craquer, comme si à chaque fois qu’il la raconte, il prend une notion de la réalité apocalyptique: «Les hôpitaux s’effondrent, il y a beaucoup de pénuries: on n’a pas d’alcool, de gel, de gants, de masques, de thermomètres, le paracétamol; nous ne disposons pas de nombreux outils de base pour lutter contre cette situation. Parfois, on a l’impression que vous allez faire la guerre avec une fronde (NdR: fronde). C’est un drame, une situation que je n’aurais jamais imaginée. Il y a cinq semaines, j’emballais ma femme pour aller jouer au football et maintenant vous vous voyez dans cette situation. Les gens tombent soudainement malades, ils vont à l’hôpital et ils ne reviennent pas. “

Bien que le conflit en Espagne se concentre principalement sur Madrid (17 166 cas) et la Catalogne (11 592 infectés), la région de Galice apparaît parmi les plus compliqués de cette statistique avec plus de 1 900 malades. Tout en essayant de contrôler la situation, le gouvernement a demandé de prolonger jusqu’au 11 avril le général quarante qui a commencé le 15 mars. Dovale affirme que les “autorités ont pris les mesures très tard” et fait la comparaison avec la Thaïlande, pays de son dernier club, où il y a à ce jour 900 cas confirmés: “Ils ont pris toutes sortes de mesures pour empêcher la propagation et faisaient rapport dès le premier jour. Dans Espagne quatre jours avant de décréter l’internement, il y a eu des manifestations avec des milliers de personnes promues par les dirigeants. Soudain, les écoles ont fermé et ils nous ont dit que nous ne pouvions pas nous rapprocher les uns des autres, que nous devions utiliser des masques, de l’alcool et tout ça. Les dirigeants n’ont informé le peuple que lorsque le sujet était déjà pleinement connu de tous; qu’il y avait beaucoup infecté. Cette situation a désormais des conséquences personnelles irréparables et aura des conséquences économiques à long terme.; Beaucoup de gens ont perdu leur emploi et beaucoup de gens vont les perdre dans les prochains mois. “