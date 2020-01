Le footballeur mexicain Guzmán donne un bilan positif du contrôle antidopage

MEXICO CITY (AP) – Le volant mexicain Víctor Guzmán a été testé positif au dopage et a été désactivé par la Fédération mexicaine de football, en plus d’être exclu de Chivas, le club qui venait de le signer en décembre.

Guzmán, 24 ans, a montré le résultat positif lors d’un contrôle qui a eu lieu le 9 août, après un match pour la quatrième date du tournoi de Clausura entre Pachuca, où il était alors actif, et Querétaro.

Le résultat de l’analyse a été confirmé lundi par la ligue, par Chivas et par Pachuca.

Bien qu’aucune de ces entités n’ait divulgué la substance détectée dans les tests, les médias locaux spéculent qu’il s’agit d’un alcaloïde.

Guzmán, qui dans sa carrière a été appelé par intermittence en équipe nationale, a été signé par Chivas lors d’un transfert avec Pachuca qui s’élevait à huit millions de dollars. Cependant, il a été séparé de l’équipe samedi, quelques heures avant que l’équipe ne fasse face à Ciudad Juarez lors du premier rendez-vous de la Clausura, pour des “raisons personnelles”.

Lundi, le président de la Liga MX a confirmé au réseau Televisa que Guzmán avait été contrôlé positif et a informé qu’il ne pourra pas jouer dans le tournoi local tout en déterminant la sanction qu’il recevra de l’Agence mondiale antidopage (AMA).

“Tant que sa situation n’est pas définie, aucune résolution n’est prise, le joueur ne peut pratiquer ce sport avec aucun club, il ne peut même pas se présenter à l’entraînement”, a expliqué Bonilla.

Bien que le contrôle ait été effectué en août, le résultat du test a été retardé car le Mexique a cessé d’avoir un laboratoire accrédité par l’AMA. Maintenant, les échantillons doivent être envoyés au laboratoire de Cuba, qui est certifié.

Guzmán a déclaré dans un message publié sur son compte Instagram officiel qu’il était innocent, et il espérait que le test B serait ouvert pour prouver que “tout a été une terrible erreur et que je peux continuer à exercer ma profession”.

Les athlètes dont le test est positif ont le choix d’ouvrir un deuxième flacon avec un échantillon d’urine pour effectuer une analyse qui confirme ou annule un résultat indésirable.

“J’ai toujours été un joueur qui a rejeté toute pratique antisportive et j’ai exprimé, à chaque fois que j’en ai eu l’occasion, mon plein soutien à la lutte contre le dopage. C’est pourquoi cette situation dans laquelle je suis impliqué est absolument incroyable et je suis vraiment désolé “, a écrit Guzmán.” En tout cas, je tiens à préciser que je n’ai jamais pris de substance pour améliorer mes performances athlétiques et que je vais me battre jusqu’au bout pour prouver mon innocence et ainsi pouvoir continuer à faire ce que je suis Je l’aime plus et ça me rend plus heureux: jouer au football. “

Pendant ce temps, Chivas a choisi de le retirer de son effectif et d’annuler le transfert qu’il avait signé avec Pachuca.

Guzmán a été l’une des signatures les plus importantes convenues en décembre. Il a atteint l’une des deux équipes les plus populaires du pays, ce qui a renforcé son équipe pour revenir en première ligne après cinq tournois sans ligue.

“Dérivé des événements qui concernent Víctor Guzmán, qui a été un renforcement fondamental pour la Clausura 2020 et un élément clé du projet sportif actuel, le joueur a cessé de faire partie de notre équipe et retournera à Pachuca, son ancien club”, Guadalajara a fait rapport dans un communiqué. «Il est important de souligner que les objectifs de Chivas sont maintenus. Le campus actuel a été construit pour être une équipe résiliente et hautement compétitive. Nous avons la flexibilité et la force pour faire face à n’importe quel scénario et adversité. »

Le résultat du dopage de Guzman est le premier dans le football mexicain depuis que Julio Nava, ancien joueur des Jaguares de Chiapas a été testé positif pour un stéroïde en 2015 et a été puni huit mois. Avant cela, avant la Gold Cup 2011, cinq joueurs, dont le gardien Guillermo Ochoa, avaient été testés positifs pour le clenbutérol mais avaient été acquittés en attribuant le résultat à l’apport de viande contaminée par cette substance.