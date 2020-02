Le frère de Jenni Rivera Pedro Jr soulève des pensées lubriques

Le frère de Jenni Rivera partage une série de trois photos sur Instagram Pedro Rivera Jr demande à ses followers de l’aider à choisir la meilleure photo “Que l’une des langues me réchauffe tellement shequeteto”, avoue un admirateur

Pedro Rivera Jr, frère de la défunte chanteuse Jenni Rivera, a partagé une série de trois photographies sur son compte Instagram officiel dans lesquelles il fait des gestes très étranges.

«La semaine dernière, j’ai eu une séance photo professionnelle, pour mon nouvel enregistrement. Pouvez-vous m’aider à choisir la meilleure photo? Je ne peux pas décider de ces trois-là. Ce sont les meilleurs qui soient sortis. Hahahahaha », a commenté le frère de Jenni Rivera.

Pedro Rivera Jr, qui est pasteur de la First Love Church en Californie, en plus d’être un chanteur de musique chrétienne, a dit au revoir comme ceci: «Que Dieu vous bénisse. Je les aime beaucoup”.

Immédiatement, les disciples du frère de Jenni Rivera étaient présents avec leurs commentaires. Pedro Rivera Jr a répondu à plusieurs d’entre eux, comme sa mère, Rosa Rivera, qui lui a demandé d’enlever ces barbes et de prendre d’autres photos, et le pasteur a ri et lui a demandé s’il ne les aimait pas.

Un internaute ne voulait pas attaquer le frère de Jenni Rivera: “Ridicule, ça devait être Rivera”, que Pedro Rivera Jr a décrit comme “AMARGADA BULLY”. Un admirateur s’est présenté pour sa défense et a déclaré: «Si vous n’aimez pas ce que @pedroriverajr publie, que faites-vous ici? Allez là où vous publiez des choses que vous aimez, votre attitude montre clairement que Rivera ne vous aime pas. »

D’un autre côté, un autre utilisateur a regardé un autre détail de l’image que Pedro Rivera Jr a partagée: «Ce que nous pouvons vous aider, c’est de choisir une meilleure brosse à dents ou une taille de langue», recevant la réponse: «D’accord. Ils l’envoient à mon bureau, mais ne vous inquiétez pas. Je reçois tout ce qui m’aide. PERSONNES AMARGÉES. ”

Mais il y avait quelqu’un à qui l’image que le frère de Jenni Rivera a mise en ligne a suscité des pensées lubriques: «Cette langue me réchauffe beaucoup de shequeteto», à laquelle Pedro Rivera Jr a simplement répondu avec un emoji étonné.

De plus, une admiratrice en a profité pour demander une faveur très spéciale, même si elle n’a pas encore reçu de réponse: “Pasteur, j’aimerais enregistrer quelques chansons avec vous, j’aime vraiment le mariachi et la musique de groupe.”

Un autre admirateur a plaisanté avec Pedro Rivera Jr à propos de cette série de 3 photographies: «Vos 5 minutes de naquencia. Hahaha Salutations @pedroriverajr », à laquelle le frère de Jenni Rivera a répondu:« Hahaha il en est ainsi. Je veux devenir célèbre, comme le dit la course. »

Un suiveur n’a pas manqué l’occasion de faire une recommandation: «Il est à blâmer pour les avoir téléchargés, il sait bien comment les femmes sont ici et il les télécharge toujours, pourquoi il ne demande pas à sa femme, je suppose qu’il l’a, C’est qui devrait demander, pas ceux qui ne font que brûler vifs. »