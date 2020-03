Le frère de Jenni Rivera, Pedro Rivera Jr, est ridiculisé par vidéo

Le frère de la chanteuse décédée, Jenni Rivera, partage une vidéo sur Instagram Pedro Rivera Jr exprime “DITES NON À L’AVORTEMENT” “Quelle vidéo ridicule”, lui disent les utilisateurs

Pedro Rivera Jr, frère de la défunte chanteuse Jenni Rivera, donne de quoi parler, maintenant, en partageant une vidéo sur son compte Instagram qui n’a pas plu à tout le monde.

La publication, qui est proche de 3 000 reproductions, est accompagnée du texte suivant: «La famille visqueuse: même les animaux prennent soin de leurs enfants: et les êtres humains tuent les précieuses créatures en les avortant. DITES NON À L’AVORTEMENT. “

Dans la vidéo, qui dure un peu plus d’une minute, Pedro Rivera Jr exprime ce qui suit: «Bonjour, je veux juste vous dire quelque chose, ici, en ce jour de pluie, qui semble pleuvoir toute la semaine, j’ai trouvé un famille visqueuse ».

Le frère de Jenni Rivera, qui travaille également comme pasteur à la First Love Church en Californie, se demande ce que fait cette “famille visqueuse” les jours de pluie, se préparant immédiatement à montrer aux internautes quelques escargots.

Les internautes n’ont pas tardé à réagir à cette publication: “Quelle vidéo ridicule”, “Vous pouvez voir qu’il n’a rien d’autre à faire que de dire de la pure idiotie”.

D’un autre côté, une adepte s’est exprimée de la manière suivante à propos de cette vidéo partagée par Pedro Rivera Jr: “Comme on dit là-bas, les chiens aboient, s’ils ne l’aiment pas, pourquoi sont-ils ici?”

Un disciple du frère de la regrettée chanteuse Jenni Rivera a fait une observation: “Je pense que vous ne devriez pas simplement parler du nombre de personnes qui les avortent”, tandis que quelqu’un d’autre a dit: “Très vrai, pasteur, les animaux protègent leurs enfants plus que beaucoup mères dans le monde !!! Que c’est triste”.

«Comme mon Dieu est grand et nous apprend à apprendre des animaux pour prendre soin de la famille et les aimer. Merci, frère Pedro », a écrit un internaute.

Les réactions à cette publication de Pedro Rivera Jr n’arrêtaient pas de venir: “J’ai une amie au travail qui m’a dit qu’elle en avait une et a dit qu’elle le regrettait, mais je ne la juge pas, car je ne suis personne pour lui dire.”

Pour sa part, une adepte a partagé la déclaration suivante: «Et quand ils sont nés, ils s’en occupent et les maltraitent, il n’y a personne à qui s’adresser, ce n’est pas moi qui décide qui commet le pire péché @pedroriverajr», recevant en réponse: «Ils ont la possibilité de les avoir et de les abandonner pour adoption plus tard ».

Le frère de Jenni Rivera s’est distingué en créant une controverse sur son compte Instagram, car à l’occasion, il a partagé le message suivant: «Les gens veulent tout faire avec leurs caméras de téléphone portable. Les photos sont prises d’en haut pour paraître plus minces sur le visage, le ventre et les hanches. “

Pedro Rivera Jr donne ce conseil: «Posez votre téléphone portable, allez courir et faire de l’exercice, et mangez sainement. Pourquoi manger 12 tacos? Mangez 2 ou 3. Et ne buvez plus de soda. Et vous allez perdre du poids et vous n’aurez pas à mettre votre téléphone portable au-dessus de votre tête pour sortir [email protected] sur les photos. Dieu vous bénisse”.