Le frère de Karla Luna Rubén révèle la vérité sur Karla Panini

Le frère de Karla Luna, Rubén, a partagé une vidéo, qui peut être vue sur le compte Instagram officiel de Picosa girl, où il fait des révélations intéressantes sur elle et Karla Panini, toutes deux connues sous le nom de Las Lavanderas.

Rubén dit que dans ses derniers jours, Karla Luna a pardonné à Karla Panini, et pour cette raison, il reste calme parce qu’elle est partie en paix: «Même dans son pardon, ma sœur l’a envoyée l’appeler pour rester en quelque sorte dans la paix et qu’il n’y avait aucun regret. “

Le frère de Karla Luna dit que Karla Panini n’a pas répondu à l’appel de sa sœur: «Si je veux être clair qu’il n’est pas vrai qu’ils ont fait la paix ou quelque chose. Ma sœur a bien commencé, désolée, mais c’était toute seule. »

Dans la vidéo, qui compte jusqu’à présent plus de 4000 reproductions, le frère de Karla Luna exprime qu’il le fait secrètement de sa famille, qu’il le fait sans but lucratif et pour encourager ses proches à rompre le silence.

“Cela fait plus de deux ans que ma sœur n’est pas avec nous et j’ai personnellement eu marre de tant d’injustices, que les gens ont taché l’histoire et le nom de ma sœur et de ma famille.”

Rubén avoue que la mort de sa sœur, Karla Luna, a été “dévastatrice pour nous tous, une très bonne nouvelle, très difficile à surmonter, à l’époque où nous étions brisés”.

Peu de temps après, le père des filles de Karla Luna, Américo Garza, les prend de la maison des grands-parents, emportant leur environnement et ils ne savaient plus rien d’eux. Ils ont essayé de le contacter pour parvenir à un accord, mais ce n’était pas possible. Les problèmes juridiques se sont poursuivis entre la famille de Karla Luna et Américo Garza, qui était déjà un couple de Karla Panini.

“À ce jour, nous n’avons pas vu de filles une seule fois, pas un appel, pas un appel vidéo et moins en personne”, a expliqué Ruben.

Les réactions à cette publication sur les blanchisseuses arrivèrent bientôt: «Bien sûr. LES ACTIONS SONT PLUS QUE LES MOTS »,« La décision n’est pas Karla Panini, a-t-elle expliqué une fois. Pensez-vous que ce n’est pas pratique pour elle de vivre avec la famille de sa mère? Bien sûr, oui … tout se réglera avec le temps, tu verras. »

Un utilisateur s’est souvenu de Karla Luna et était désolé pour elle: “Pauvre Karla Luna, voyant d’où elle est ce qu’ils font avec leurs enfants, à quel point nous pouvons être des adultes immatures en ne pensant qu’à notre bien-être, en passant par ceux qui souffrent vraiment.”

Un internaute n’a rien gardé contre Karla Panini: «Vous trahissez toujours votre amie et vous enlevez son mari et vous ne laissez toujours pas sa vraie famille voir ces filles. Je vous dis seulement quelque chose et vos yeux le verront, vous paierez et vous paierez pour le karma dans votre propre chair et je jure que vous ne pourrez rien faire. »