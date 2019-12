Le Front de Tous a nommé trois députés Kirchner au Conseil de la magistrature

Enfin, en fin d'année, il a été défini qui seront les trois législateurs du Front de Tous qui combleront les vacances qui se sont produites avec le remplacement des membres du Conseil de la Magistrature de la Nation. C’est une agence clé car c’est celle qui élire les listes de juges, traiter les plaintes contre les magistrats fédéraux et nationaux et les retirer par voie de procès politique en cas de mauvaise performance.

Les trois représentants parlementaires du nouveau parti au pouvoir sont restés aux mains du Kirchnerisme. La surprise est venue du remplacement du sénateur justicialiste Mario País, aligné avec les gouverneurs péronistes et sectoriels dirigés par Carlos Caserio de Cordoue, par la sénatrice chaqueña de l'unité citoyenne María Inés Pilati Vergara, réélu en octobre dernier pour un nouveau mandat de six ans. Ancienne ministre de l'Éducation de Jorge Capitanich lors de son mandat à Chaco, elle a également été députée du Front pour la victoire entre 2009 et 2013.

Pais a présenté aujourd'hui sa démission en tant que conseiller, dans une note adressée au président de l'organisation, le juge Ricardo Recondo, qui a effectivement cessé ses fonctions au cours de la première semaine de décembre, dans laquelle il justifie son passage à coût des "nouvelles responsabilités" attribuées par le bloc parlementaire auquel il appartient.

Au lieu de l'ancien sénateur Ada Itúrrez de Cappellini, du Front civique pour Santiago – qui a mis fin à son mandat le 10 décembre -, il entrera comme le sénateur a spéculé Mariano Recalde. Ancien président d'Aerolíenas Argentinas, le leader de La Cámpora a été élu en octobre par la ville de Buenos Aires au scrutin du Front de Todos. Recalde occupera ainsi la banque qui, en principe, était prévue pour le substitut de Cappellini au Conseil, le péroniste Guillermo Snopek, sénateur de Jujuy.

Le chef politique de Cappellini, le gouverneur Gerardo Zamora – un allié de Cristina Kirchner – a déjà été "politiquement" récompensé par l'élection de son épouse, Claudia Ledesma Abdala, à la présidence provisoire du Sénat. Les trois sénateurs répondent à Zamora par Santiago del Estero, une province qui n'a pas de représentant de l'opposition à la chambre haute.

Pendant ce temps, la banque d'Eduardo "Wado" de Pedro, qui a démissionné pour prendre la tête du ministère de l'Intérieur, sera occupée par son adjoint, également adjoint du FPV, Vanesa Siley, qui a juré ce vendredi au quatrième étage du Palais de justice devant le président de la Cour suprême, Carlos Rosenkrantz, et ses collègues Ricardo Lorenzetti et Horacio Rosatti.

Originaire de la ville de Buenos Aires de Mercedes sous le nom de De Pedro, Siley est secrétaire générale du Syndicat des travailleurs judiciaires de la ville de Buenos Aires.

"Les remplacements ont été convenus dans le bloc, en fonction des différents postes et soldes, qui incluent également la question du genre», Ont indiqué des sources du Front de Tous au courant des négociations qui s'étalaient depuis début décembre. Ces désignations impliquent que deux femmes entreront au Conseil au lieu d'une qui aura terminé son mandat.

Cependant, "tous les nouveaux répondent au même espace politique, et non à un équilibre des forces au sein de l'alliance officielle, comme il avait été envisagé au départ », a analysé une source ayant plusieurs années au Conseil.

Jure du nouveau en février

La notification de Cristina Kirchner au Conseil de la magistrature est arrivée cet après-midi, bien que l'assermentation des nouveaux conseillers représentant le Sénat sera reportée à février. «Le premier jeudi de ce mois, ils auront leur première réunion d'accords, après la foire judiciaire, les membres de la Cour suprême. Ce n'est qu'alors qu'ils signeront l'accord et la prestation de serment pourra être finalisée le lendemain », a expliqué une source du Conseil.

Pour cette raison, l'élection des nouvelles autorités de l'organisme aura également lieu en février, après que tous les membres auront assumé.

Pendant, Je continuerai à reconnaître comme un "conseiller en charge" d'être le doyen du corps. Ce magistrat était président cette année, il ne peut donc pas continuer un autre mandat.

Représentant du gouvernement

Aux nominations d'aujourd'hui s'ajoute la désignation de Gerónimo “Zaza” Ustarroz comme représentant du Pouvoir Exécutif au Conseil de la Magistrature, qui a prêté serment aujourd'hui devant les membres de la Cour, aux côtés de Siley.

Cousin et frère adoptif de De Pedro, Ustarroz était jusqu'au 10 décembre son conseiller auprès du Conseil, où il est déjà connu et est apprécié pour leur position d'accord, dans le même esprit que l'actuel ministre de l'Intérieur. En fait, depuis l'arrivée de Fernández à la Casa Rosada, il a agi comme une sorte d '«interlocuteur» du nouvel officialisme de l'organisation.

Ancien conseiller de la ville de Mercedes et ancien responsable du ministère de la Justice sous le gouvernement de Cristina Kirchner, Ustarroz n'occupera pas simultanément un poste dans ce portefeuille comme cela s'est produit avec ses prédécesseurs dans la gestion de Mauricio Macri et Cristina Kirchner.

Avec le renouvellement des législateurs et du nouveau représentant du gouvernement, Fernández aurait un bloc de 6 membres sur un total de 13 membres. Ustarroz et les trois législateurs du Front de Todos sont rejoints par le juge Alberto Lugones – de la liste Celeste, le plus proche du kirchnerisme – et l'académicien Diego Molea, recteur de l'Université de Lomas de Zamora.

En tant, L'opposition commune au changement aurait encore 6 voix. Au député du PRO, Pablo Tonelli, et à la sénatrice radicale Silvia Giacoppo – qui a remplacé sa collègue Inés Brizuela, élue maire de la ville de La Rioja -, les avocats Juan Pablo Más Vélez, vice-chancelier de l'UBA d'origine radicale, s'ajoutent, et Marina Sánchez Herrero, du rein d'Ernesto Sanz, également de l'UCR. Ils sont généralement accompagnés des juges Recondo – de la liste des magistrats Bordó et les plus proches de Cambiemos – et Juan Manuel Culotta, du groupe de l'engagement judiciaire, avec des positions intermédiaires entre la liste Celeste et Bordó.

La clé pour briser le «lien» virtuel de 6 voix au sein du parti au pouvoir et de l'opposition l'a Graciela Camaño, qui, sur le front de tous, aspire à être considérée comme «propre». Élu à la fin de l'année dernière lorsqu'il a rejoint le Front Rénovateur par un accord des différents blocs de l'opposition – dans une manœuvre que le second député de la majorité au Conseil a troqué pour lui contre le Changement, Mario Negri, le député a été réélu, mais par consensus fédéral.

Mais alors que Fernandez dans ce cas aurait un Conseil de la magistrature en faveur, il n'a pas les 9 votes requis des 13 membres, pour ouvrir un procès politique et révoquer un magistrat, ou approuver trois candidats pour pourvoir les postes vacants, quelque chose qui sera difficile sans la recherche d'un consensus.

Dans de récentes déclarations journalistiques, le chef de cabinet et de droite de Fernández, Santiago Cafiero, a assuré que le gouvernement tentera ou persécutera les juges et caméramans critiqués par le président pendant la campagne. En pratique, ils n’auraient pas aujourd’hui les chiffres, oui la possibilité de maintenir des enquêtes ouvertes contre les magistrats les plus irritants pour le nouveau gouvernement, comme Claudio Bonadio, qui a poursuivi Cristina Kirchner dans une douzaine de cas et demandé sa détention préventive. En fait, Cambiemos n'a pas pu fermer trois dossiers ouverts au milieu du mois dernier ouverts par les allégations de l'avocat de l'actuel vice-président, Alberto Beraldi, et de l'actuel sénateur officiel Oscar Parrilli.