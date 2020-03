Le prince Charles d’Angleterre s’est révélé positif pour COVID-19. Le prince de 71 ans et héritier de la couronne a un coronavirus. Il est isolé au Balmoral Palace, sa femme Camila Parker Bowls a donné un négatif au même test.

Il a été révélé aujourd’hui que le prince Charles d’Angleterre avait testé COVID-19 positif. Le futur roi de 71 ans s’est isolé à Balmoral deux semaines après sa rencontre avec le prince Albert de Monaco, qui a le virus mortel, selon Daily Mail.

L’épouse du prince héritier d’Angleterre a également passé le test, mais a échoué.

Le prince de Galles est en situation d’isolement au château de Balmoral en Écosse avec la duchesse de Cornouailles.

Le prince Charles est tombé malade quinze jours seulement après avoir rencontré le prince héritier Albert de Monaco, qui s’est révélé positif neuf jours seulement après s’être assis en face du prince de Galles lors d’un événement WaterAid à Londres.

🔴 DERNIÈRE MINUTE | Charles d’Angleterre, héritier de la couronne britannique, coronavirus positif https://t.co/b2d2w9LqFu pic.twitter.com/17Rb93XHDp

– Cadena SER (@La_SER) 25 mars 2020

Il y a quelques jours, un membre du personnel de Buckingham Palace a été testé positif pour le coronavirus.

Un porte-parole de Clarence House a déclaré: «Le prince de Galles a été testé positif pour le coronavirus. Il présente des symptômes bénins, mais est en bonne santé par ailleurs et travaille à domicile depuis quelques jours, comme d’habitude. »

«La duchesse de Cornouailles a également été testée, mais elle n’a pas le virus. Selon les conseils médicaux et gouvernementaux, le prince et la duchesse s’isolent désormais chez eux en Écosse. “

Le porte-parole a déclaré qu’il était impossible de dire comment et où il s’est propagé en raison du grand nombre d’engagements publics qu’il a pris au cours des “dernières semaines”.

Coronavirus du Prince Charles: le futur roi d’Angleterre a COVID-19

COVID-19 a jusqu’à présent tué 422 personnes au Royaume-Uni.

