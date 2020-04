Le G7 soutient l’allégement de la dette des pays les plus pauvres si la Chine adhère | Économie

Le G7, les pays les plus industrialisés et les plus riches du monde, a annoncé mardi sa volonté de soutenir une “suspension temporaire du paiement de la dette” des pays les plus pauvres, s’il bénéficie du soutien de la Chine, compte tenu des graves conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

“Les ministres et gouverneurs ont souligné qu’un certain nombre des pays les plus vulnérables et les plus pauvres seront confrontés à des défis aigus liés aux conséquences de COVID-19”, a déclaré le G7, composé de l’Allemagne, du Canada, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, dans un communiqué. États-Unis et États-Unis, qui assure la présidence tournante cette année.