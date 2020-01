Le gendre du ministre de la Défense, Agustín Rossi, a été nommé vice-président de la Banque centrale

Par le décret 78, le gouvernement a nommé vice-président «en commission» de la Banque centrale pour Sergio Adrián Woyecheszen.

Woyecheszen, qui, jusqu’à il y a un an, travaillait dans l’équipe de l’ancien député Agustin Rossi, est un couple de Delfina Rossi, l’une des quatre filles de l’actuel ministre de la Défense de la Nation, et est elle-même depuis un mois l’une des nouvelles directrices de la City Bank, après avoir été, sous le gouvernement de Cristina Fernández de Kirchner, avec seulement 26 ans, l’un des plus jeunes administrateurs de l’histoire de la Banque nationale.

Le décret désigne Woyecheszen jusqu’au 23 septembre 2022 pour achever le mandat d’un des administrateurs démissionnaires.

Selon les informations du site Internet de la BCRA, les dirigeants de l’entité avaient, au 30 septembre 2018, un salaire brut de 445 000 pesos. La rémunération de Delfina à la City Bank complétera sûrement un revenu familial suffisant pour le bien-être du fils qu’ils avaient au début de l’année dernière et avec lequel ils ont fait grand-père à l’actuel ministre de la Défense.

Pour ses responsabilités dans l’État, Rossi semble dépendre fortement des membres de sa famille. À son deuxième mandat dans le portefeuille de la Défense, il a nommé son cousin Sergio, secrétaire à la Stratégie et aux Affaires militaires, qu’il avait déjà dirigé à la tête du Cabinet des conseillers entre 2013 et 2015, lorsqu’il a assumé le ministère en remplacement de Nilda Garré. Un autre haut fonctionnaire de sa nouvelle direction est son secrétaire aux relations internationales, Francisco Cafiero, ainsi que le chef du Cabinet des ministres, Santiago Cafiero, petit-fils du patriarche de la famille, Antonio Cafiero.

Les désignations de «commission» restantes sont jusqu’en septembre 2025.

Le premier est l’économiste Jorge Carrera, dans son cas jusqu’au 23 septembre 2025. Carrera a eu une longue carrière au sein de la BCRA, dont il est devenu économiste en chef, mais il est parti peu de temps après l’arrivée du premier président de la Centrale sous le gouvernement Macri: Federico Sturzenegger. Il revient au Central en tant que directeur, ce à quoi l’ancienne relation avec le ministre de l’économie ne sera pas étrangère, Martin Guzman, dont il était professeur à l’Université de La Plata.

Un autre désigné dans le même décret est le diplômé Arnaldo Bocco, ancien militant et économiste initialement lié à Frepaso qui, en tant que directeur de la BCRA, savait entretenir de très bonnes relations avec le président d’alors Martin Redrado, bien que dans l’éjection violente de Redrado, après le choc avec le gouvernement de Cristina Kirchner pour son refus de transférer les dollars au Trésor pour le soi-disant «Fonds bicentenaire», il a fini par s’aligner sur la Casa Rosada. A posteriori, il attendit en vain d’être nommé représentant argentin à la Banque mondiale, poste dans lequel Boudou bien-aimé réussi à localiser l’un des siens, Guido Forcieri.

Plus curieux est le cas de l’économiste William Hang, homonyme d’un ingénieur Techint, qui, le 23 décembre, par la résolution 06/2019 avait été nommé conseiller du ministre Guzman, qui l’a désormais envoyé à un poste probablement mieux payé.

Enfin, le décret désigne également jusqu’en 2025 un Carlos Martín Hourbeigt, ancien directeur de la Commission nationale des valeurs mobilières, étroitement lié à l’ancien ministre et candidat Roberto Lavagna, dont il a activement participé à la campagne présidentielle.