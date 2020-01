Le général Soleimani sera enterré mardi dans sa ville natale d’Iran

Le puissant commandant militaire iranien Qasem Soleimani, tué lors d’une attaque américaine à Bagdad, sera enterré mardi dans sa ville natale de Kerman (centre de l’Iran) à l’issue de trois jours d’hommages, ont annoncé samedi les Revolutionary Guardians.

L’assassinat, vendredi à Bagdad dans une attaque de drones américains, de l’architecte de la stratégie iranienne au Moyen-Orient, et d’Abu Mehdi Al Muhandis, l’homme de Téhéran en Irak, et le numéro deux de Hashd al Shaabi – une coalition de paramilitaires Irakiens pro-iraniens – ont provoqué la colère de Téhéran et fait craindre un conflit régional.

Le corps du général Soleimani arrive à Téhéran samedi soir avant d’être transféré dimanche dans la ville chiite de Machhad où une cérémonie aura lieu à côté du sanctuaire de l’imam Reza, ont déclaré les Gardiens de la Révolution, selon une déclaration sur leur site Web.

“Lundi matin, une cérémonie aura lieu à Téhéran et plus tard le corps de ce soldat du peuple et de la nation sera enterré à Kerman mardi matin”, a-t-il ajouté.

Un groupe d’étudiants a annoncé samedi l’organisation d’une veillée en l’honneur du général Soleimani à l’Université de Téhéran. Ils se rendront également à l’aéroport Mehrabad de Téhéran lorsque leurs dépouilles arriveront.

Le général, décédé à 62 ans, était un homme clé du régime iranien et l’une des personnalités publiques les plus populaires du pays, où il était très souvent sur les réseaux sociaux.

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a promis une “vengeance sévère” et décrété trois jours de deuil national.

Après avoir servi dans la guerre Iran-Irak de 1980-1988, Soleimani a escaladé les positions pour devenir le chef de la Force aux Qods des Gardiens de la Révolution, en charge des opérations à l’étranger de la République islamique.

Vendredi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues de Téhéran et d’autres villes du pays pour protester contre cette attaque américaine.

Une foule d’Irakiens a accompagné samedi le cortège funèbre de Soleimani et d’Al Muhandis à Bagdad.

Leurs corps seront ensuite transférés à Kerbala et Najaf, deux villes chiites saintes au sud de la capitale irakienne.

En Iran, l’ayatollah Khamenei et le président Hasan Rohani ont rendu visite à la famille de Soleimani séparément vendredi pour présenter leurs condoléances.