Le général vénézuélien Clíver Alcalá Cordones se rend en Colombie et sera extradé vers les États-Unis

Le général vénézuélien (retraité) Clíver Alcalá Cordones s’est rendu ce vendredi aux autorités colombiennes et sera extradé vers les États-Unis, a rapporté le journal El Tiempo. L’officier militaire à la retraite se serait présenté à la Direction nationale du renseignement.

Selon la même source, Le responsable vénézuélien sera transféré cet après-midi dans un avion DEA de Bogotá, où il a été transféré.

Jeudi exclusivement pour Infobae, le général avait confirmé qu’il se rendrait, après avoir été placé sur une liste de personnes recherchées par le ministère de la Justice des États-Unis, offrant 10 millions de dollars pour sa tête et celle de quatre autres hiérarchies vénézuéliennes recherchées pour narco-terrorisme.

Ainsi, l’ancien militaire Il a exprimé son indignation qu’il ait été inclus, ainsi que ceux qui dans le passé étaient ses alliés dans la révolution bolivarienne, mais qu’il fait face depuis quelques années.

Alcalá Cordones résidait il y a deux ans à Barranquilla et prétend faire face au gouvernement Nicolás Maduro. Il a également révélé ce qui est entre les mains d’une campagne de destruction par le gouvernement vénézuélien, et Il a qualifié la nomination par le gouvernement américain de “extrêmement inconfortable”.

“Les armes saisies en Colombie appartenaient au peuple vénézuélien, dans le cadre d’un pacte ou d’un accord signé par le président (Juan) Guaidó, MJJ Rendón, M. (Sergio) Vergara et des conseillers américains”, a-t-il dit, se référant à l’opération colombienne qui a saisi mardi 26 fusils d’assaut AR-15 et divers accessoires sur l’autoroute entre les villes de Barranquilla et Santa Marta. “M. Guaidó a également signé ce contrat”at-il ajouté.

«Depuis de nombreux mois, nous travaillons pour former une unité pour la liberté du Venezuela. Nous avons eu beaucoup de trébuchements de l’opposition, des personnalités de l’opposition qui coïncident avec les personnalités de premier plan du gouvernement, appelons César Omaña »at-il ajouté.