Le génie génétique pourrait fabriquer un vaccin COVID-19 en mois plutôt qu’en années

Le 10 janvier, lorsque des chercheurs chinois ont publié le génome d’un mystérieux virus à propagation rapide, il a confirmé la plus grande inquiétude de Dan Barouch. Le génome était similaire à celui du coronavirus à l’origine de l’épidémie de SRAS de 2003, mais il présentait également des différences frappantes. «J’ai réalisé immédiatement que personne n’y serait immunisé», explique Barouch, directeur de la virologie et de la recherche sur les vaccins au Beth Israel Deaconess Medical Center à Boston.

En quelques jours, son laboratoire et des dizaines d’autres dans le monde ont commencé à concevoir des vaccins qui, espéraient-ils, pourraient protéger des milliards de personnes contre le virus du SRAS-CoV-2, le plus grand défi pour la santé et la prospérité mondiales depuis la Seconde Guerre mondiale. Début avril, près de 80 entreprises et instituts de 19 pays travaillaient sur des vaccins, la plupart basés sur des gènes au lieu d’utiliser des approches traditionnelles, telles que celles utilisées dans les vaccins antigrippaux depuis plus de 70 ans. Les laboratoires ont prédit qu’un vaccin commercial pourrait être disponible pour une utilisation d’urgence ou compassionnelle au début de 2021 – incroyablement rapide, étant donné que les vaccins contre de nouveaux agents pathogènes ont mis une décennie à être perfectionnés et déployés. Même le vaccin contre Ebola, qui a été accéléré, a mis cinq ans pour atteindre des essais généralisés. Si Barouch et ses homologues peuvent offrir une concoction sûre et efficace en un an, «ce sera le développement de vaccins le plus rapide de l’histoire», dit-il.

C’est un gros «si» cependant. Bien que les laboratoires aient créé plusieurs vaccins à base de gènes pour d’autres virus, aucun n’a été commercialisé pour une maladie humaine.

Un vaccin conventionnel injecté dans le corps insère des morceaux sélectionnés d’un virus dans les cellules proches du site d’injection. Le système immunitaire reconnaît les molécules présentes sur ces pièces, appelées antigènes, comme des menaces et réagit en fabriquant des anticorps, des molécules qui peuvent trouver le virus n’importe où dans le corps et le neutraliser. Une fois que cette répétition générale a eu lieu, le système immunitaire se souvient comment écraser les envahisseurs, afin de pouvoir arrêter une future infection.

L’approche établie consiste à cultiver des virus affaiblis dans des œufs de poule – ou plus récemment dans des cellules de mammifères ou d’insectes – et d’extraire les morceaux désirés. Le processus peut prendre de quatre à six mois pour obtenir les bons antigènes pour les virus familiers qui changent chaque année, comme la grippe. Cela peut prendre plusieurs tentatives au cours des années pour un nouveau germe. C’est beaucoup trop lent pour combattre un virus qui s’est déjà propagé à des proportions pandémiques.

Au lieu de cela, les laboratoires se tournent vers des vaccins à base de gènes. Les scientifiques utilisent les informations du génome du virus pour créer un schéma de sélection d’antigènes. Le plan est composé d’ADN ou d’ARN, des molécules qui détiennent des instructions génétiques. Les chercheurs injectent ensuite l’ADN ou l’ARN dans les cellules humaines. La machinerie de la cellule utilise les instructions pour fabriquer des antigènes viraux auxquels le système immunitaire réagit. Les cellules répondent aux instructions dans le cadre de leur existence quotidienne. C’est le même trait que les virus infectieux exploitent; ils ne peuvent pas se reproduire seuls, ils utilisent donc la machinerie d’une cellule pour faire des copies d’eux-mêmes. Ils éclatent hors de la cellule et infectent plus de cellules, élargissant l’infection.

Crédits: Jen Christiansen

Presque tous les laboratoires veulent trouver un moyen d’entraîner les cellules humaines à fabriquer un antigène appelé la protéine de pointe. Il fait saillie du SARS-CoV-2 comme un crampon sur un pneu, permettant au virus de se lier à une cellule humaine et de se faufiler à l’intérieur. Presque tous les laboratoires utilisent l’une des trois approches pour fournir le modèle de pointe. Le premier est un plasmide d’ADN, généralement une petite molécule en forme de cerceau. Un plasmide est un outil pratique car si un virus mute, les chercheurs peuvent facilement échanger un nouveau plan. Les vaccins à ADN-plasmide ont été conçus pour des usages vétérinaires chez les poissons, les chiens, les porcs et les chevaux, mais les applications humaines ont pris du retard, principalement parce que les vaccins ont eu du mal à passer à travers la membrane externe protectrice d’une cellule pour atteindre les machines à l’intérieur. Une amélioration récente consiste à injecter le vaccin avec un instrument qui administre de brèves charges électriques aux cellules à proximité du site d’injection, qui ouvrent des pores dans les membranes cellulaires afin que le vaccin puisse entrer.

Inovio Pharmaceuticals, dont le siège est à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, utilise l’approche ADN-plasmide. Il y a plusieurs années, il a lancé des essais cliniques ciblant les protéines de pointe d’une maladie différente du coronavirus appelée syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS). Selon le PDG Joseph Kim, les niveaux d’anticorps chez les personnes vaccinées «sont aussi bons ou meilleurs que ceux que nous voyons dans les échantillons de sang de personnes qui [naturally] récupéré de MERS. ” L’entreprise a adapté sa plateforme – le plasmide et les moyens de le tester – pour fabriquer un vaccin contre le SRAS-CoV-2.

Les vaccins à ADN-plasmide fonctionnent en transférant le plan génétique à l’ARN dans la machinerie cellulaire, ce qui rend les antigènes de pointe. Mais les scientifiques peuvent sauter l’étape du plasmide en incorporant un plan dans un brin d’ARN – une deuxième approche connue sous le nom de vaccins à ARN. L’ARN est transporté dans des lipides qui sont injectés dans le corps; les lipides sont des molécules grasses qui peuvent facilement passer dans les cellules. La recherche montre que les vaccins à ARN peuvent être meilleurs que les plasmides à ADN pour mobiliser le système immunitaire afin de créer des anticorps. Ils semblent également induire une immunité plus puissante – une mémoire plus forte dans le système immunitaire – et nécessitent donc des doses plus faibles. Certains vaccins à ARN font l’objet d’essais cliniques à un stade précoce pour d’autres maladies virales, notamment la rage, le VIH et Zika. Moderna à Cambridge, Mass., Utilise cette approche pour SARS-CoV-2.

Les vaccins à ARN sont moins stables que les vaccins à ADN-plasmide; les enzymes communes dans le corps peuvent les dégrader rapidement. La chaleur peut aussi les ruiner. Les vaccins à ARN doivent généralement être conservés congelés ou réfrigérés, ce qui crée des obstacles logistiques, en particulier dans les pays pauvres. Les vaccins ADN-plasmide sont stables à des températures plus élevées.

Barouch et ses collaborateurs de Johnson & Johnson utilisent une troisième approche: insérer le schéma d’ADN dans un virus du rhume courant. Une fois injecté, ce vecteur adénoviral, comme on l’appelle, infecte les cellules humaines et délivre le schéma qu’il transporte. Les adénovirus sont capables de pénétrer dans les cellules, mais les travaux antérieurs montrent que le système immunitaire humain reconnaît facilement certains adénovirus et les attaque avant qu’ils ne puissent s’introduire. Barouch utilise un adénovirus dont les tests montrent qu’il est peu probable qu’il soit reconnu. Certains experts craignent également qu’un adénovirus lui-même puisse se répliquer à l’intérieur du corps et provoquer des maladies. Pour faire face à cette possibilité, l’équipe de Barouch utilise un virus artificiel qui ne se réplique pas – il ne peut pas se reproduire à l’intérieur d’une cellule humaine, car il a besoin d’une substance pour la réplication que le corps humain ne fournit pas. Fin avril, l’Université d’Oxford a commencé un essai humain limité avec un autre adénovirus non réplicatif.

Une fois que la fonctionnalité de base d’un vaccin est confirmée dans des cultures de laboratoire, il est évalué chez les animaux pour voir s’il est sûr et s’il déclenche une réponse immunitaire. Ensuite, il est testé sur des personnes – d’abord de petits groupes pour vérifier la sécurité et les effets secondaires, puis un nombre de plus en plus important pour voir son efficacité. Le plasmide d’ADN d’Inovio a fait l’objet d’essais humains à petite échelle le 6 avril, trois mois seulement après la publication du génome du SRAS-CoV-2. Moderna a commencé de petits essais sur l’homme de son vaccin à ARN encore plus tôt, le 16 mars, et en avril, le gouvernement américain a promis jusqu’à 483 millions de dollars pour accélérer la production de masse si les essais se déroulent bien. Le laboratoire de Barouch a conçu un prototype de vaccin contre l’adénovirus en seulement quatre semaines. Johnson & Johnson, en collaboration avec le laboratoire de Barouch, le teste actuellement sur des souris, des furets et des macaques rhésus. Le 30 mars, les États-Unis et Johnson & Johnson ont engagé plus d’un milliard de dollars pour financer de grands essais cliniques humains, qui devraient débuter en septembre si les tests limités se révèlent.

Bien que le temps écoulé entre l’épidémie et les petits tests ait été beaucoup plus rapide qu’il ne l’aurait été en utilisant l’approche des œufs, rien ne garantit que les essais prolongés de vaccins génétiquement modifiés ne prendront pas des années. Heureusement, le SRAS-CoV-2 ne semble pas muter aussi rapidement que la grippe, ce qui suggère qu’un vaccin efficace, une fois développé, pourrait offrir une protection pendant une longue période.

En plus de l’efficacité, les experts surveillent les essais pour «améliorer la maladie» – la possibilité qu’un vaccin puisse aggraver par inadvertance les symptômes du COVID-19, la maladie causée par le SRAS-CoV-2. Les furets ayant reçu un vaccin expérimental contre le SRAS en 2004 ont développé une inflammation dommageable. Kim dit que les humains qui ont été traités avec les vaccins expérimentaux contre le SRAS n’ont pas connu d’amélioration de la maladie. Mais ces formulations ne sont jamais parvenues à des essais humains à grande échelle, car l’épidémie – qui a rendu malade environ 8 000 personnes dans près de 30 pays – s’est éteinte en un peu plus d’un an.

Les entreprises accélèrent le temps de développement d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2 en partie en testant des vaccins sur plusieurs espèces animales à la fois et en parallèle avec un petit nombre de personnes. Habituellement, le processus est un animal à la fois, et les gens plus tard, pour s’assurer que les effets secondaires sont faibles, que la réponse immunitaire est importante et que la maladie est réellement vaincue. Le manque de temps justifie un plus grand risque.

La protection du globe contre COVID-19 nécessitera une énorme capacité de fabrication. Les vaccins ADN-plasmide et ARN n’ont jamais été étendus à des millions de doses, et les petites entreprises comme Inovio et Moderna n’auraient pas une telle capacité en interne. Selon Barouch, le vaccin contre l’adénovirus prend plus de temps au départ, mais une fois prouvé, il «peut être étendu rapidement». Johnson & Johnson a utilisé une approche par adénovirus pour générer des millions de doses d’un vaccin contre Ebola, qui font désormais l’objet d’essais humains à grande échelle. Quelques groupes étudient d’autres techniques d’ADN qui pourraient prendre plus de temps.

Selon Brenda G. Hogue, un virologue et expert en coronavirus de l’Arizona State University, aucun prototype de vaccin n’est encore clairement préféré. Mais elle dit que la vitesse du travail génétique et le poids des entreprises qui le soutiennent sont encourageants: “Je me sens très positive.”