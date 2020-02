Le geste désagréable avec lequel Tyson Fury s’est moqué de Wilder et est devenu viral

Dans une bataille dominée du début à la fin, Tyson Fury a battu ce samedi par KO technique lors de la septième manche de l’invaincu Deontay Wilder et le titre des poids lourds du World Boxing Council (WBC) a été enlevé.

Ce qui semblait être une provocation a fini par devenir réel. Au sixième tour, nous avons pu voir le moment où Gypsy King essayé de lécher le sang émanant de l’oreille Wilder est cassé.

Fureur cassé les prévisions dominant clairement l’Amérique et l’amenant au sol plusieurs avant le septième assaut, de son coin, la serviette a été jetée et le KO technique a été décrété, ce qui a causé de brèves plaintes de un Wilder errant qui saigne visiblement de l’oreille gauche et la bouche

Il était au troisième tour dans l’un des “The Bronze Bomber” a reçu plus de dégâts. Les images ont montré son profil gauche couvert de sang, après un coup de poing précis de Fury.

C’est depuis lors qu’il a abaissé ses performances et s’est soumis aux Britanniques, qui ont dominé le reste du combat sans problème jusqu’à sa fin. L’action qui mettait en vedette “The gypsy”, léchant le sang du cou de Wilder, il est devenu viral et De nombreux utilisateurs en ont parlé sur les réseaux sociaux.

“Moment de fureur pour tenir parole et savourer le sang de Wilder. Il s’est littéralement léché le cou », “Il voulait du sang (littéral) et il l’a obtenu” et “Il a littéralement testé le sang de Wilder”, étaient certains des commentaires.

“Je l’ai puni d’un grand droit au troisième tour et il a récupéré pour montrer qu’il est un guerrier qui reviendra”, a déclaré Fury, 31 ans. “Il sera de nouveau champion, mais je dirai à tout le monde que le roi est revenu au sommet du trône”, a-t-il déclaré.

«Nous le savions et nous ne l’avons pas caché si je poursuivais mon attaque contre Wilder, le combat serait sous mon contrôle et c’est comme ça que ça s’est passé parce qu’il ne pouvait pas supporter la pression ou mes coups », a déclaré Fury, qui a pris un sac de 25 millions de dollars, le même que le perdant a reçu.

Quant à la possibilité, déjà exprimée par Wilder, qu’il pourrait y avoir un troisième combat qui définit le meilleur des deux pour toujours, Fury a déclaré que Je n’ai eu aucun problème. D’autant plus que, en cas de contestation, la bourse ne serait pas 50-50 mais 60-40 en sa faveur.