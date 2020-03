Le Giro d’Italia et les Augusta Masters annulés par le Coronavirus | PracticoDeporte

La crise des coronavirus continue de se propager dans le monde du sport et les grands événements continuent d’être annulés. Les derniers à rejoindre cette liste ont été les Tour des Flandres, du Giro d’Italia ou des Augusta Masters, qui l’a officialisé ce vendredi.

La situation est devenue totalement irréversible pour l’ensemble du sport. Le «Les joueurs» golf, après la première journée qui se jouera, le Nice cycliste parisien se terminera également prématurément, qui se terminera ce samedi et non dimanche, en plus du fait qu’il court avec des restrictions sur le public.

Carolina Marín, dans toute l’Angleterre

D’autre part, le badminton, avec Carolina Marín en compétition dans le Toute l’Angleterre Les Britanniques seront également suspendus à la fin de ce dernier tournoi où l’Espagnol est en demi-finale.

Et l’on s’attend à ce que cette crise ne puisse être résolue en quelques dates, c’est pourquoi des événements très lointains comme le Giro, qui est en mai, ont déjà officialisé leur décision. En outre, l’Italie est, jusqu’à présent, l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus.

C’est d’abord la Hongrie qui a annoncé la suspension des trois premières étapes, qui devaient être effectuées dans ce pays, mais peu de temps après, RCS, la société qui organise la course, a rendu la suspension de la course officielle aux dates prévues et qu’en avril, elle évaluerait d’autres situations en fonction de la situation à l’époque.

L’autre événement majeur qui a été suspendu au cours des dernières heures est le premier majeur de la saison de golf, le Augusta Masters. La PGA avait annoncé la suspension de tous les tournois jusqu’à la semaine précédant cet événement, mais avec l’état d’alarme également déclaré aux États-Unis et le nombre de cas par coronavirus Croissant sans arrêt dans le monde, ils ont également officialisé l’annulation de cette première grande attente en attendant de savoir si elle va se délocaliser sur le calendrier.

Tennis, également arrêté

Le tennis s’arrêtera également, au moins, pendant six semaines, de telle manière que des tournois importants tels que Puits indiens, Miami ou Montecarlo et on ne sait pas ce qui arrivera au reste de la saison d’argile. La Formule 1 et le Championnat du Monde de Moto ont également suspendu leurs premiers tests, de telle sorte que le football et le basket-ball sont arrêtés, à la fois en Europe et aux États-Unis.

