Le Giro est reporté en raison de l’épidémie de coronavirus | Sports

Le Giro d’Italia 2020 a été reporté après avoir appris que le gouvernement hongrois avait annulé le départ le 9 mai à Budapest et les deux étapes suivantes en Hongrie, en raison de l’avancée du coronavirus et de l’interdiction des compétitions sportives avec plus de 500 spectateurs dans le pays magique.

Máriuisz Révész, en charge de l’organisation du gouvernement hongrois, a annoncé vendredi sur sa page Facebook que la Hongrie n’était pas en mesure d’organiser les trois premières étapes du Giro, l’un des trois grands tours cyclistes d’Europe.