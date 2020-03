Le glacier antarctique a reculé de 3 milles en 22 ans

Les scientifiques ont identifié un autre glacier antarctique qui pourrait être plus vulnérable aux changements climatiques qu’on ne le pensait auparavant.

Le glacier Denman en Antarctique de l’Est a largement volé sous le radar jusqu’à présent. Une grande partie de l’attention au pôle Sud s’est concentrée sur la fonte rapide des glaciers en Antarctique occidental, où le taux de perte de glace est le plus élevé.

L’énorme glacier Thwaites, par exemple – qui verse actuellement environ 50 milliards de tonnes de glace dans l’océan chaque année – fait l’objet d’un projet de recherche international pluriannuel en cours mené par des agences scientifiques américaines et britanniques.

Cependant, l’accent a été mis sur l’Antarctique de l’Est, car de récents projets de cartographie ont révélé que la région n’était peut-être pas aussi stable que les scientifiques le soupçonnaient auparavant. Et le glacier Denman pourrait être un point de vulnérabilité majeur, suggère une nouvelle étude.

La recherche, dirigée par l’expert des glaciers Virginia Brancato du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, suggère que Denman a reculé d’environ 3 miles au cours des 22 dernières années. Il a perdu environ 268 milliards de tonnes de glace pendant cette période.

De plus, notent les auteurs, Denman repose sur un terrain unique et en forte pente. C’est juste le type de configuration qui pourrait entraîner une perte de glace de plus en plus rapide si le glacier continue de fondre, ce qui pourrait entraîner un retrait irréversible.

Cela pourrait constituer une menace pour les personnes vivant dans les zones côtières du monde entier. Si Denman s’effondrait, cela pourrait élever le niveau de la mer de près de 5 pieds.

Le glacier Denman est apparu pour la première fois au public il y a quelques mois, lorsqu’un nouveau projet de cartographie a révélé un aperçu surprenant du substrat rocheux en dessous. Le glacier repose au sommet d’un énorme gouffre de plus de 2 miles de profondeur. C’est le canyon terrestre le plus profond de la Terre.

L’étude publiée cette semaine dans Geophysical Research Letters développe cette découverte.

S’appuyant principalement sur des données satellitaires, les chercheurs ont observé des changements dans la «ligne d’échouement» du glacier au fil du temps, c’est-à-dire le point où la glace se connecte physiquement au substratum rocheux avant de se jeter dans la mer. À mesure qu’un glacier fond et se déstabilise, déversant de la glace dans l’océan, sa ligne d’ancrage a tendance à glisser plus à l’intérieur des terres.

L’étude a révélé que la perte de glace de Denman s’accélère depuis les années 1970. La partie du glacier qui fond le plus rapidement – le plateau de glace ou la partie qui s’avance dans l’océan – perd près de 150 pieds de glace par an.

Un taux de fusion aussi élevé ne pourrait probablement être causé que par une eau de mer inhabituellement chaude, selon les chercheurs, avec des températures au moins quelques degrés au-dessus du point de congélation. Des mesures récentes autour de cette partie de l’Antarctique ont suggéré que c’est effectivement le cas.

Ce qui se passe probablement, c’est que ces eaux chaudes s’infiltrent sous le plateau de glace et contribuent à faire fondre le glacier de bas en haut. Les scientifiques ont observé le même processus dans certaines parties de l’Antarctique de l’Ouest qui fond rapidement.

À Denman, il présente un plus grand danger que dans d’autres endroits. Le sol sous Denman a une pente inhabituellement raide. Et sur le côté ouest du glacier, en particulier, il n’est pas divisé par des crêtes ou d’autres caractéristiques physiques qui pourraient empêcher la glace de glisser vers l’arrière.

En conséquence, le glacier peut avoir un risque supérieur à la moyenne de retraite imparable une fois que la glace se déplace réellement.

Ce risque dépend probablement de la distance à laquelle l’eau chaude parvient à se glisser sous le glacier et de la vitesse à laquelle le glacier fond en réponse, ont déclaré les chercheurs. Et c’est une question à laquelle ils n’ont pas encore répondu. La nouvelle étude révèle la quantité de glace que Denman perd, mais pas exactement comment l’eau interagit avec la glace ou comment ces interactions pourraient changer à l’avenir.

Mais l’étude fait de Denman une menace jusque-là négligée contre l’élévation du niveau de la mer à l’échelle mondiale – une menace qui devrait être étroitement surveillée dans les années à venir. Et cela réaffirme la perspective grandissante des scientifiques selon laquelle l’Antarctique oriental est plus vulnérable qu’ils ne le pensaient.

«Nous concluons que le potentiel existe pour une retraite rapide le long du creux de Denman à l’avenir», écrivent les chercheurs. «Ces observations remettent en question la stabilité des glaciers en Antarctique oriental.»

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.