Le gouvernement a abrogé un règlement de Patricia Bullrich: les troupes de l’APS ne pourront pas utiliser leurs armes 24 heures sur 24

Le gouvernement national a pris une nouvelle décision qui va à l’encontre des mesures que l’ancien ministre de la sécurité avait mises en place à l’époque Patricia Bullrich. Le tout nouveau titulaire de la Police de sécurité de l’aéroport, Joseph Glinski, s’est arrangé pour revenir au règlement d’origine de cette force de sécurité fédérale et “pour mettre de côté le règlement qui obligeait les troupes à porter l’arme réglementaire pendant les 24 heures”. Le PSA est la seule force fédérale qui, depuis sa création, n’est pas tenue de le faire lorsque le personnel est hors service.

“Depuis que l’administration précédente a ordonné l’utilisation de l’arme réglementaire pendant 24 heures, plus de policiers sont morts hors service qu’en conformité avec celle-ci.», A-t-il assuré Infobae Glinski, ancien ministre de la sécurité de Chubut.

La décision du fonctionnaire a été convenue avec son chef politique, le ministre de la Sécurité nationale, Sabina Andrea Fredericet est basé sur les données suivantes:

-À partir de mars 2019, lorsque l’obligation de porter une arme a commencé 24 heures sur 24 – organisée par Bullrich -, et à ce jour, trois agents de la force se sont suicidés avec l’arme fournie par le PSA.

-Le fils d’un membre de la force s’est suicidé avec l’arme réglementaire de son père.

–Trois agents ont été arrêtés lors de la commission d’un crime avec des armes officielles à des moments où ils n’étaient pas en service.

–Une personne est décédée lors d’une dispute sur une autoroute par une balle tirée avec l’arme réglementaire par un autre membre de cette force de sécurité fédérale.

–Sept autres soldats ont signalé que la perte de l’arme était hors service.

Glinski a expliqué que dans les aéroports du pays, il y a une salle d’armes où les troupes doivent laisser les armes et se retirer sans elles de l’endroit où elles exercent leurs fonctions.

La PSA n’est pas une force de sécurité urbaine qui patrouille dans les rues et les quartiers, comme elle le fait en plus de la police locale et par exemple de Buenos Aires, de la gendarmerie nationale et de la préfecture.

Pour cette raison, pour le chef de la PSA, il n’est pas nécessaire que la police de l’aéroport porte son arme réglementaire 24 heures sur 24.

Il y aura des exceptions, bien sûr, pour ceux qui exercent d’autres fonctions, telles que certains types de garde, ou lorsqu’ils participent à des opérations ou remplissent des fonctions sous les ordres de la justice.

Glinski a également précisé que “la décision prise n’est pas un changement de protocole, mais qu’elle revient aux origines de la création du PSA”, en 2010, lorsque le ministre de la Sécurité nationale était Nilda Garré.

“Ce fut la première force de sécurité fédérale créée en démocratie et cela a été fait dans cet esprit et c’est ce que nous voulons récupérer”, a déclaré le responsable.

«À cette époque, en 2010, il n’y avait pas de résolutions ministérielles relatives à l’utilisation des armes à feu, c’est pourquoi nous avons dû faire très attention à ce qu’il fallait réglementer et dans quelle mesure. Le protocole sur les armes était important parce que dans l’APS, le Taurus, qui était l’un des premiers achats d’armes de l’institution, était sur le point d’être livré », se souvient Glinski.

C’était à ce moment-là, et pendant l’intervention et le fondateur du PSA, Marcelo Sain – actuel ministre de la Sécurité de Santa Fe – et avec les sous-inspecteurs de la prévention et du complexe: Jeux de Nicolás Rodríguez et Alberto Jofre, qui a choisi d’établir un protocole avec des lignes directrices relatives à l’administration et à la logistique des armes à feu des groupes PSA Complex Preventive Airport Security et Airport Security, y compris le principe général de l’allocation des armes en fonction de la fonction et pendant le tour.

“L’arme en panne est toujours un problème. Il y a une histoire de nombreuses forces où elles meurent plus efficaces, aux mains de criminels, hors service, que lorsqu’elles sont“Se souvient Glinski, ajoutant:” Le gouvernement précédent a maintenu la restriction de la non-utilisation de l’arme 24 heures pendant trois ans. Et au début de 2019, il l’a retiré sans aucune étude sérieuse. C’était comme un geste symbolique de l’administration précédente. »

“Le sérieux indique que vous devez mener des études approfondies sur l’action de la police après les heures de bureau, il y a eu des cas antérieurs de tir d’arme à feu et de tir”, a expliqué le responsable, notant que “l’arme appartient à l’institution, pas à la police. Si le policier, dans ce cas de l’APS, veut être armé, il peut le faire avec sa propre arme. Comme cela s’est produit jusqu’au changement de protocole décidé par le ministre précédent. Personne ne l’interdit et si vous l’utilisez, vous devez en répondre, comme toute autre personne. »

Bien que cette décision ait été prise par une résolution du nouveau chef de la PSA, la ministre Frédéric avait déjà laissé plusieurs des mesures controversées fixées par sa prédécesseure Patricia Bullrich dans ce qui signifiait un virage dans la politique de sécurité après l’hypothèse de Alberto Fernandez en tant que président de la Nation.

Certains exemples qui ont généré un échange de vues entre le passé et le nouveau ministre, ont été l’abrogation du protocole sur l’utilisation d’armes à feu pour les forces fédérales, qui permettait aux policiers de tirer sur des suspects en fuite, et même sans donner la parole haut annuler le règlement sur l’utilisation des pistolets électriques Taser; la demande de DNI dans les gares et le service civique volontaire.