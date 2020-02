Le gouvernement a annoncé l’augmentation pour les retraités: l’augmentation est de 13% pour le minimum

Suite à la suspension de la loi sur la mobilité dans le cadre de la sanction en décembre de la loi de solidarité sociale et de réactivation productive, le gouvernement a annoncé que les augmentations qui auront des pensions minimales, des allocations familiales et des allocations familiales universelles (AUH) Il sera de 13%, tout en faisant état du lancement d’un vademecum de 170 médicaments essentiels gratuits pour les membres du PAMI.

L’augmentation pour tous les retraités pour le deuxième trimestre de l’année se compose d’une somme fixe de 1500 $ plus 2,3% et sera officialisée par un décret sur les besoins et l’urgence (DNU) la semaine prochaine.

Avec la mesure, 86,8% des bénéficiaires du système de sécurité sociale, soit 13,6 millions de personnes, recevront une augmentation de leur crédit qui dépassera 11,56% qu’ils auraient reçue avec la formule de mobilité à la retraite approuvé en 2017.

“C’est une fierté et une satisfaction de pouvoir faire cette annonce car il y avait beaucoup de suspicion lorsque la mobilité de la retraite a été suspendue et la chose réelle et concrète est qu’aujourd’hui nous pouvons dire qu’elle a été arrangée, à travers un décret qui sera approuvé la semaine prochaine, qu’il y a une augmentation pour la retraite minimum, les allocations familiales et AUH de 13%. Il consiste en une augmentation d’un montant fixe de 1 500 pesos pour toutes les prestations et une augmentation supplémentaire de 2,3%. Ainsi, le total des avantages qui dépassent la formule abrogée est de 86,8%. Autrement dit, 86,8% des prestations reçoivent une augmentation supérieure à la 11,56 correspondant à la formule abrogée », a déclaré le chef de la Anses, Alejandro Vanoli, lors d’une conférence de presse au Government House avec le président Alberto Fernandez et au propriétaire de PAMI, Luana Volnovich.

«C’est une journée formidable, on n’oublie pas les retraités. L’engagement est avec ceux qui ont moins »a déclaré le président Fernandez. “J’étais fatigué de lire que nous avions gelé les pensions et évidemment pas”, a-t-il déclaré.

Les responsables ont précisé que le coût fiscal de la mesure est neutre, compte tenu de la prime de 5 000 $.

Aussi Volnovich a annoncé un vademecum avec 170 médicaments essentiels, ingrédients actifs, “nécessaires pour prendre soin de la santé des personnes âgées”. “Il a une logique non budgétaire, comme cela s’est produit ces dernières années, mais des soins de santé”, a déclaré et déclaré que les drogues “ont augmenté de façon incontrôlable ces dernières années et que les retraités devaient choisir entre les acheter ou payer l’électricité”.

“L’investissement de 30 000 millions de dollars financé par les ressources propres de PAMI”, a indiqué le responsable. Il a souligné que les 170 médicaments sont construits sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la Confédération des médecins d’Argentine.

«La logique que nous voulions imprimer est la logique non budgétaire. Pendant ces années, la ligne suivie pour donner ou ne pas donner un médicament était le budget et non celui des soins de santé. Notre logique est sanitaire. Nous devons encourager ces traitements appropriés. Nous ne voulons pas empoisonner ou trop soigner notre population », a-t-il conclu.