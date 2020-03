Le gouvernement a annoncé le paiement de 10 000 pesos en avril pour les travailleurs informels et les monotributistes des catégories les plus basses

La pandémie de coronavirus continue de faire des milliers de victimes et d’infection dans le monde tout en générant une détérioration significative du système économique des pays du fait des quarantaines obligatoires mais nécessaires pour contenir la propagation de Covid-19. Dans ce contexte, et après une batterie de mesures annoncées la semaine dernière par le gouvernement, ce lundi, les ministres de l’économie, Martín Guzmán et du Travail, Claudio Moroni, ont fait état de nouvelles mesures économiques axées sur les monotributistes, les travailleurs indépendants et ceux du secteur informel.

“Tout le monde devrait être protégé dans cette situation de crise”, a déclaré Guzmán. Il a donc dit que c’était établi. “la création d’un revenu familial d’urgence pour les travailleurs indépendants dans l’informalité ou les monotributistes de catégorie A et B, entre 18 et 65 ans“Il a expliqué.

Le ministre de l’économie a indiqué qu’il sera par “un paiement unique, initialement en avril, de 10 000 $ qui pourrait être répété si les circonstances le justifiaient. Il atteindra les familles qui n’ont pas été protégées par d’autres avantages “. L’univers que cette mesure atteindra est de 3,6 millions de personnes.

Le ministre du Travail, Claudio MoroniIl a souligné: «Nous atteignons le secteur avec l’Etat qui, dans cette situation d’urgence, n’a aucune chance de poursuivre son travail. Nous allons définir cet univers de travailleurs à travers la famille, c’est-à-dire lorsque leur famille n’a pas d’autre revenu. Ce sera un système très simple ».

Les conditions d’accès à cet avantage à accorder par l’État sont que les familles ne disposent d’aucun autre revenu, ni d’une grande succession, ni de revenus financiers ou d’investissements à durée déterminée. Le bénéficiaire doit être argentin, naturalisé ou être un résident de plus de deux ans.

Le système pour y accéder se fera par une inscription sur une page web que le Gouvernement annoncera dans les prochains jours et qui sera en charge de la Administration nationale de la sécurité sociale (Anses).

“La mesure annoncée par le gouvernement est compatible avec l’allocation universelle pour enfants (AUH). Demain, la norme sera signée et publiée. Nous espérons qu’en avril, l’enregistrement sera activé et nous utiliserons les données que l’État possède déjà », a déclaré Moroni.

Et ajouté: «L’idée est d’établir un délai de 10 ou 15 jours pour remplir cette inscription via Internet. À partir de là, nous fixerons la date de paiement ».

Pendant ce temps, Guzmán a précisé: “Ce qui est recherché, c’est que l’État touche des familles qui ne sont pas protégées aujourd’hui par d’autres avantages. Ce n’est pas pour les retraités ou pour ceux qui reçoivent des programmes d’aide ».

La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé un ensemble de mesures axées sur les PME, comprenant l’assurance-chômage, les salaires privés aux frais de l’État, les prix maximaux et le nouveau Procrear, entre autres mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus.

Objet des décisions annoncées, avancées par le Président Alberto Fernández dans les interviews télévisées du week-end, il s’agit d’essayer de contenir des segments de la population dont les activités sont totalement minées par l’isolement social dicté pour modérer l’impact de la pandémie.

En Argentine, il existe un univers de 3,6 millions de monotributistes; près de 2 millions d’entre eux sont inscrits dans les catégories les plus basses. De leur côté, les travailleurs de l’économie informelle représentent 30% des familles, selon les calculs de l’UCA, et 35% de la population économiquement active qui n’a pas la capacité d’interrompre leurs tâches sans perdre tous leurs revenus. Les travailleurs indépendants, à leur tour, sont estimés à un million à travers le pays.

«La question a déjà été soulevée par le président pour les monotributistes et les travailleurs informels, tels que les chauffeurs de taxi, les serveurs, les carreleurs, les jardiniers; de nombreuses personnes qui gagnent une journée et qui ne sont pas en situation de pauvreté, mais qui en vivent et qui ont aujourd’hui des difficultés “, a déclaré le ministre du Développement social dans des déclarations à la radio ce week-end, Daniel Arroyo.

Comment payer avec les banques fermées

Une partie du problème est de savoir comment obtenir les subventions pour les personnes qui ne sont pas en banque ou qui n’ont pas de cartes de débit telles que celles auxquelles les bénéficiaires AUH peuvent accéder., par exemple. Une des voies dont bénéficie la Banque centrale, selon ce qu’elle a pu découvrir Infobae, est l’utilisation de Banco Nación.

La Nation est favorable à la disponibilité de succursales et de distributeurs automatiques bien répartis dans tout le pays. Les mesures de distanciation sociale maintiennent les succursales fermées mais avec des distributeurs automatiques de billets actifs. Un moyen rapide serait d’associer les transferts monétaires à un numéro de document, mais le problème que cette méthode apporte est qu’elle a besoin d’éléments de sécurité de second degré, pour éviter la fraude (que quelqu’un utilise un numéro DNI étranger). Et cet élément de sécurité est difficile à réaliser si les stores des banques restent bas.

La mesure, qui est à l’étude au ministère de la Santé, pourrait être officialisée par une DNU dans les prochaines heures qui vise à récompenser les travailleurs qui se sont conformés au présentéisme.

Mesures économiques pour le secteur formel

Le gouvernement a annoncé la semaine dernière une série de mesures économiques visant à atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus sur le niveau d’activité. Déterminations gouvernementales visant à garantir la production, le travail et l’approvisionnement. Il existe également d’autres décisions liées au secteur financier, au travail et aux mesures sociales qui couvrent les secteurs les plus vulnérables tels que les retraités.

De cette manière, l’exécutif exonère du paiement des cotisations patronales aux secteurs les plus touchés par la crise, tels que les loisirs: cinémas et théâtres et restaurants, transports de voyageurs et hôtels.

Il y aura également un renforcement de l’assurance-chômage et il sera élargi dans le programme de relance productive (Repro): une partie du salaire des travailleurs sera versée.

En revanche, une ligne de prêts bonifiés d’environ 350 000 millions de dollars a été mise en place pour garantir la production et l’approvisionnement en produits alimentaires et de base, stimuler l’activité et financer le fonctionnement de l’économie à ce stade.

De même, la Banque centrale a publié des réserves obligatoires à utiliser pour des prêts à taux modéré pour les PME et a établi de nouveaux plafonds pour la position des lettres de liquidité (Leliq) des banques. De cette façon, il débloquera quelque 350 000 millions de dollars à utiliser pour des prêts à des conditions avantageuses aux entreprises et aux familles, en raison de restrictions dans le commerce et la production en raison de mesures pour arrêter l’expansion du coronavirus.

Après l’annonce d’aujourd’hui, le Ministère de l’économie a envoyé une déclaration contenant un résumé des annonces économiques jusqu’à présent.

Paiement supplémentaire de l’AUH et de l’AUE. Montant du bonus: 3103 $. Univers: tous les percepteurs de AUH et AUE. Bénéfices: 4,35 millions. Mise en œuvre: automatique.

Bonus pour les retraités et les retraités. Montant du bonus: 3000 $. Univers: Pour ceux qui reçoivent un seul crédit minimum. Bénéfices: 4,65 millions de destinataires. Mise en œuvre: automatique.

Bonus pour les bénéficiaires de plans sociaux. Montant du bonus: 3000 $. Univers: 556 000 personnes qui gagnent la moitié du salaire minimum. Bénéfices: 556 milliers. Implémentation: automatique

IFE Emergency Family Income (IFE). Montant: 10 000 $ (en avril, avec possibilité de prolongation en mai). Univers: monotributistas (catégories A et B), monotributistas sociales, travailleurs informels, bénéficiaires de l’allocation universelle pour enfant ou grossesse ou PROGRESAR. Avantages: 3,6 millions de foyers. Le montant de l’IFE est de 10 000 $ et est effectué pour une seule fois au mois d’avril, bien qu’il puisse être répété au cours du mois de mai si les circonstances le justifient. La date de paiement sera mi-avril. Pour les personnes qui n’ont pas de CBU, Banco Nación fournira des mécanismes simples et accessibles en veillant à ce que le transfert de personnes ne soit pas nécessaire.