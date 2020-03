Le gouvernement a choisi de ne pas affronter l’Église après avoir été critiqué lors de la messe de Luján pour le projet d’avortement

Devant des milliers de fidèles, l’évêque de San Isidro et président de la Conférence épiscopale, Mgr Oscar Ojea, a adressé un message qui pointait directement vers le gouvernement national.

Les religieux ont souligné que “Des millions d’Argentins et d’Argentins, croyants et non-croyants, ont la profonde conviction qu’il y a de la vie depuis la conception” et a appelé à un meilleur choix de “priorités” dans un pays où “la pauvreté et le dénuement sont élevés”.

Le contraste avec ce qui s’est produit autour de l’augmentation des retenues est clair. Alors que des référents du parti au pouvoir comme le sénateur Oscar Parrilli, piquetero Juan Grabois, et l’ancien ministre du Plan – récemment libérés – Julio De Vido, entre autres, sont venus remettre en cause les mesures de force annoncées par un secteur du domaine, le message de L’Église n’a trouvé aucune réponse des médias. Il n’y avait pas de Chicanas sur Twitter ni de critiques à la radio ou à la télévision.

En fait, le président Alberto Fernandez comme votre vice Cristina Kirchner, elles ont utilisé les réseaux pour saluer le collectif des femmes dans leur journée et s’engager à mettre fin aux inégalités de genre. Aucun ne faisait directement référence à l’avortement, ni aux paroles du dôme de l’Église.

Selon ce qui a été annoncé lors de l’ouverture des sessions ordinaires du Congrès, le parti au pouvoir présentera – peut-être ce mercredi – le projet de légalisation de l’avortement et une deuxième initiative législative qui vise à promouvoir l’aide financière aux mères qui souhaitent avoir des enfants mais qui Ils sont en situation de vulnérabilité.

Malgré la sensibilité de la question, Le dialogue entre le gouvernement et l’Église n’est pas interrompu. Le ministre du Développement social, Daniel Arroyo, et le secrétaire au culte, Guillermo Oliveri, maintiennent un contact permanent avec Ojea et avec Caritas et les autorités pastorales sociales pour déployer le travail de l’aide sociale dans les villages qui sont aujourd’hui un pilier de la politique gouvernementale.

Dans les mois à venir, on s’attend à ce que l’Église catholique et les différentes expressions évangélistes encouragent les mobilisations en rejet du projet. Le 22 mars, il y aura une nouvelle journée de prière au niveau national et un acte est déjà prévu avant le Congrès lorsque le débat sur le projet de loi promu par le Président aura lieu.

Cependant, Alberto Fernández continuera de donner la priorité à deux conflits beaucoup plus urgents: la dette et la campagne. Si nous nous en tenons au calendrier officiel, cette semaine à partir du portefeuille dirigé par Martín Guzmán, il devrait diffuser sa proposition aux obligataires privés, afin de commencer le prochain «road show» et de pouvoir respecter le délai pour parvenir à un accord annoncé par Alberto Fernandez après son hypothèse: fin mars.

D’un autre côté, le gouvernement a clôturé la discussion avec les entités rurales – qui a appelé à une interruption de la commercialisation de quatre jours – et s’attend à ce que le différend perde progressivement de son intensité. Bien qu’ils aient clairement indiqué que l’examen de l’augmentation de trois points n’est pas à la table des négociations.