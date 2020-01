Le gouvernement a créé une unité technique qui développera la stratégie de négociation avec le FMI

Le gouvernement a créé un agence spécialisée chargé d’assister le ministère de l’Économie dans les négociations sur la dette de l’État argentin avec le Fonds monétaire international (FMI). La mesure a été annoncée par la résolution 17/2020 publiée lundi au Journal officiel.

Comme j’avais avancé Infobae, la Unité d’exécution spéciale temporaire sera en charge de l’économiste Emiliano Libman, qui a une expérience dans le domaine mondial de ses activités professionnelles dans le Massachusetts, aux États-Unis.

L’entité aura pour principaux objectifs «d’élaborer la stratégie relationnelle » et faire des “propositions pour mener des conversations et / ou des négociations » avec le FMI, ainsi que «articuler les relations avec d’autres membres et représentants d’organismes gouvernementaux de la République argentine sur des questions connexes ».

Aura également la gestion des liens «avec les représentations diplomatiques et le secteur privé concernant les questions liées au Fonds concernant l’administration d’Alberto Fernández, «Échanger des informations économiques pertinentes» avec les membres de l’agence de crédit et “Concevoir des produits analytiques et mener des recherches” Au sujet de la dette.

«Créer l’Unité d’exécution spéciale temporaire« Unité des relations techniques avec le Fonds monétaire international (FMI) », relevant du ministère de l’économie, afin d’assister et de conseiller le ministre en ce qui concerne les tâches liées à la formulation et exécution de la stratégie pour les relations avec le Fonds monétaire international (FMI) », Il a détaillé le premier article de cette résolution, qui porte la signature du chef du Palacio de Hacienda, Martín Guzmán.

Le document précise que cette unité d’exécution “Sera en charge d’un fonctionnaire hors-classe avec rang et grade de sous-secrétaire” et restera «Dissous le 31 décembre 2021, ou une fois que l’objectif pour lequel il a été créé a été atteint s’il est fait auparavant». En outre, le texte précisait que «les dépenses qui nécessitent le respect de cette mesure seront couvertes par les prêts en cours» du portefeuille mené par Guzmán.

Parmi les considérants, le gouvernement a indiqué qu’à compter de la “loi n ° 11.672 sur le budget supplémentaire permanent, le pouvoir exécutif national est autorisé à créer des unités d’exécution spéciales temporairess et / ou gérer des plans, programmes et projets à caractère transitoire et exceptionnel ».

En outre, ils ont souligné que «Le Master en économie Emiliano Libman (M.I. N ° 29 905 994), remplit les conditions d’aptitude et d’expérience nécessaires pour remplir efficacement les responsabilités et les fonctions »de cet organe.

En revanche, la confirmation de Lisandro Cleri à la tête de l’unité de restructuration de la dette en devises, qui aura également le rang de sous-secrétaire, tandis que Sergio Chodos assumera en tant que directeur exécutif de la représentation de la Cône Sud au Fonds monétaire international (FMI).

La résolution à partir de laquelle l’Unité des relations techniques avec le Fonds monétaire international (FMI) a été créée