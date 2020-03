Le gouvernement a empêché la coupure des services pendant 180 jours et la désactivation des comptes bancaires pour les mauvais chèques

Au milieu de la pandémie de coronavirus qui a déjà coûté la vie à six personnes dans le pays, le gouvernement continue de prendre des mesures pour atténuer les conséquences économiques, sanitaires et sociales de Covid-19. En ce sens, deux décrets de nécessité et d’urgence (DNU) ont été publiés: un pour empêcher les coupures dans les services tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la téléphonie fixe et mobile, Internet et la télévision par câble pendant 180 jours, et un autre pour suspendre les amendes et l’exclusion des comptes bancaires pour les chèques en défaut jusqu’au 30 Avril.

Ce dernier a également autorisé les entreprises endettées à bénéficier de crédits.

Nous ne devons pas perdre de vue que le président de la Banque centrale, Miguel Pesce, a assuré ce mardi que l’autorité monétaire évalue la réactivation de la compensation des chèques avant le 31 mars pour éviter les ruptures de la chaîne de paiement.

La suspension de l’accréditation des chèques jusqu’au 1er avril avait été ordonnée vendredi par la Centrale, mais le besoin de liquidités des entreprises pour payer les salaires et autres dépenses a contraint la mesure à être réévaluée.

«Nous examinons cette règle et voyons comment la chaîne de paiement réagirait. Nous avons des demandes croisées pour activer la compensation avant le 1er avril », Pesce a assuré dans le dialogue avec la radio avec vous.

À cet égard, il a déclaré qu’ils travaillaient avec le gouvernement national pour le réactiver “à l’avance”, car les banques auront débloqué quelque 350 000 millions de dollars pour le financement des PME à un taux de 24% et “qu’elles disposeraient de ressources pour aider leurs clients, le cas échéant. inadéquation entre le paiement et l’encaissement des chèques ».

Ces crédits pourraient être utilisés pour payer des salaires, par exemple, mais une autre alternative est que les banques étendent les montants à recouvrer à un taux d’intérêt raisonnable.Par conséquent, si une entreprise ne reçoit pas de paiements, elle peut utiliser le découvert pour payer ses obligations les plus urgentes.

La fin du mois approche et les entreprises doivent respecter un nombre infini d’obligations, du paiement des salaires aux services et aux taxes.Au cours des dernières heures, l’UIA et les autres chambres de commerce intensifient leurs efforts avec le gouvernement pour qu’entre Aujourd’hui et vendredi, cette situation peut être résolue.

«Le principal problème est la compensation bancaire; Il y a des chèques qui s’accumulent et de nombreuses entreprises doivent déposer des chèques ou des espèces pour payer, des salaires aux autres obligations. Beaucoup d’argent liquide circule toujours en Argentine, avec près de 40% de l’économie en noir “, a déclaré un membre de l’usine de fabrication.

Suspension des pannes pendant 180 jours

Comme prévu vendredi dernier Infobae, président Alberto Fernández a signé un décret de nécessité et d’urgence (DNU) pour empêcher les coupures dans les services de base tels que le gaz, l’électricité, l’eau, la téléphonie fixe et mobile, Internet et la télévision par câble pour non-paiement pendant 180 jours.

Au milieu de l’urgence de santé publique créée en relation avec le coronavirus et la maladie causée par Covid-19, le gouvernement a ordonné à partir de minuit la suspension temporaire de la coupure de l’offre de services qui sont au cœur du développement de la la vie quotidienne, mais surtout dans l’état actuel d’isolement social, préventif et obligatoire, tels que la fourniture d’électricité, d’eau courante, de gaz naturel du réseau, de téléphonie fixe et mobile, d’Internet et de la télévision par câble, par liaison radio ou satellite, entre autres.

Tous les utilisateurs avec un avis de coupure en cours seront également inclus dans la mesure.

La mesure a été élaborée ces derniers jours lors de la réunion de la petite table du Quinta de Olivos. Au cours de la discussion, non seulement le souvenir de 2002, lorsque des mesures similaires ont été prises au milieu de la plus grande crise économique du pays, mais aussi quelques décisions plus récentes de la Cour suprême à l’époque où les magistrats ont établi des idées dans lesquelles il apparaît que l’accès aux services de base est «un droit élémentaire». Ce droit serait renforcé au milieu d’un processus d’isolement comme celui qui est mené en Argentine aujourd’hui.

Dans certaines provinces où les entreprises sont locales, elles progressent dans cette direction. Par exemple, l’administration de Gerardo Morales dans Jujuy Face à l’urgence sanitaire et épidémiologique du coronavirus, il a chargé le concessionnaire énergétique Ejesa de prolonger les dates d’expiration des factures d’électricité et de s’abstenir de couper en raison du non-paiement des factures en souffrance.

Dans la province de Mendoza, entre-temps, le législateur discute d’un projet similaire qui vise à éviter les coupes dans les secteurs vulnérables de la société et dans différents secteurs de la production provinciale.

Suspension des fermetures de comptes bancaires

Parmi les considérants du deuxième DNU, il a été rappelé «que la propagation des cas de coronavirus COVID-19 a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer l’existence d’une pandémie et qu’ils ont été adoptés en République argentine et dans d’autres États. , des mesures pour atténuer son extension et son impact sur la santé“

De cette façon, il a été établi: “Suspendre jusqu’au 30 avril 2020 inclus, l’obligation de procéder à la fermeture des comptes bancaires et de prévoir la disqualification prévue à l’article premier de la loi n ° 25 730, ainsi que l’application des amendes prévues par ladite norme ».

À son tour, l’article 2 a également déterminé: «Suspendre jusqu’au 30 avril 2020 inclus, l’obligation établie à l’article 12 de la loi n ° 14 499, concernant ce les établissements de crédit exigent des employeurs, avant d’accorder un crédit, une preuve ou un affidavit qu’ils ne doivent aucun montant pour les contributions et / ou les contributions, ou que, ayant accepté un moratoire, ils sont à jour pour le respecter ».