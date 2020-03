Le gouvernement a interdit l’entrée d’étrangers en provenance de Chine, de Corée du Sud et d’Iran

Après la déclaration du coronavirus comme pandémie et avec la confirmation de 21 cas positifs en Argentine, le gouvernement a résolu suspendre l’octroi de visas aux étrangers de pays à circulation virale soutenue de COVID-19.

En effet, la décision appliquée par la Direction nationale des migrations il touche les étrangers en particulier de la République populaire de Chine, de la Corée du Sud, de l’Iran, du Japon, des États-Unis, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des États de l’Union européenne et des pays qui composent l’espace Schengen.

La Disposition 1644/2020 publié ce jeudi au Journal officiel établit la suspension transitoire du “traitement des demandes d’admission en tant que” résident temporaire “des étrangers qui sont à l’étranger et qui sont nationaux et / ou” des pays mentionnés ci-dessus. Le champ d’application de la mesure comprend: “travailleur migrant, rentier, retraité, investisseur, scientifiques et personnel spécialisé, athlètes, artistes, religieux des cultes officiellement reconnus, universitaires et étudiants”.

Dans le cas des touristes étrangers en provenance du Japon, des États-Unis et d’Europe, considérant que pour leur entrée dans ce cas un visa n’est pas requis, ils doivent être soumis à 14 jours d’isolement, tel que recommandé par le Ministère de la Santé de la Nation. Dans le même temps, le traitement en ligne des autorisations de voyage électroniques (AVE) est également suspendu.

Cette disposition inclut ceux qui “souhaitent entrer sur le territoire national dans le but d’effectuer des tâches rémunérées ou non rémunérées dans les domaines scientifique, professionnel, technique, religieux ou artistique”, comme le précise l’article 3. De leur côté, les consulats argentins ont été condamnés à suspendre les procédures d’entrée et d’autorisation de visa en tant que résidents temporaires et / ou transitoires des pays à circulation de coronavirus.

De Migrations, ils ont justifié la mesure, car en République populaire de Chine, en Corée du Sud, en Iran, au Japon, aux États-Unis, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, certains États de l’Union européenne et les pays qui composent le L’espace Schengen, sont parmi les plus touchés par la propagation du COVID-19. “La rapide propagation mondiale du coronavirus a motivé la Direction nationale des migrations à prendre des mesures liées à la prévention de la propagation du virus en Argentine”, a expliqué parmi les considérants du texte portant la signature du directeur de l’organisation, Maria Florence Carignano.

“Le virus qui cause COVID-19 produit des maladies respiratoires, sachant que la principale voie de transmission est de personne à personne, il est donc essentiel de renforcer les mesures préventives visant à restreindre les possibilités de circulation du virus”, a-t-il été rapporté.

En revanche, dans le cadre du protocole sanitaire établi par la Direction de la santé frontalière du ministère de la Santé, Migrations a adopté le double vitrage dans les cabines de traitement et ordonné l’utilisation obligatoire de gel alcool.

Le DNU estimé sera publié ce jeudi, il inclura tous les Argentins qui reviennent au pays depuis les zones touchées, mais aussi pour les étrangers qui arrivent de ces mêmes destinations. Les zones à risques énumérées dans le décret sont: les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la France, la Chine, l’Iran et la Corée du Sud.

Les décisions ont été prises après que deux diagnostics positifs ont été confirmés hier, portant à 21 le nombre de personnes infectées par un coronavirus. Jusqu’à présent, tous les cas ont été importés. Cependant, Alberto Fernández a déclaré qu ‘”il est possible que le virus soit déjà devenu autochtone”. “Il est possible qu’il soit généré et déplacé entre Argentins, de sorte que viennent toutes les règles de prévention”, a ajouté le président.

Le premier des deux nouveaux diagnostics positifs confirmés hier correspond à un patient de la ville de Buenos Aires, qui selon les informations officielles est un Homme de 54 ans admis en réanimation pour “désaturation” au Sanatorium de La Trinidad et venu d’Allemagne. L’autre est un cas dans la province de Buenos Aires, d’une Argentine de 48 ans résidant en Espagne. La patiente a commencé à présenter des symptômes le 5 mars, lorsqu’elle est entrée dans le pays, et a fait la consultation médicale le jour 8. Elle est hospitalisée dans un hôpital de Vicente López.

Ces deux nouveaux positifs s’ajoutent au déjà 10 infectés et un décédé dans la ville de Buenos Aires, 2 infectés à Chaco, 3 dans la province de Buenos Aires, un cas à San Luis, un à Cordoue et l’autre à Río Negro.