Le gouvernement a mis en place une batterie de transferts d’agences clés entre les mystères

Avec les signatures du président Alberto Fernández et de tous ses ministres, le gouvernement a mis en place une batterie de transferts d’agences clés entre les ministères. Le transfert de l’agence qui coordonne les coopératives est mis en évidence, qui cessera désormais de dépendre du Développement Social pour être sous l’orbite de la Production.

Par le décret 157/2020 publié lundi au Bulletin officiel, le pouvoir exécutif a ordonné le transfert de l’Institut national d’associativité et d’économie sociale (INAES) du Secrétariat de l’économie sociale du ministère du Développement social à l’orbite du ministère du Développement productif. «Le transfert susmentionné comprend les unités organisationnelles, les crédits budgétaires, les ressources de fonctionnement, les actifs, le personnel avec leurs postes et allocations en vigueur à ce jour. Le personnel conservera son statut actuel de magazine », a-t-il déclaré.

Dans les considérants, il a été avancé que les politiques publiques que l’État national élabore à travers le portefeuille que mène Matías Kulfas, correspondent aux objectifs de l’INAES, constituant le portefeuille ministériel susmentionné un domaine plus propice aux actions de l’Agence. INAES, une organisation dirigée par Mario Cafiero, Il a été créé dans le but d’exercer dans tout le pays la promotion et le développement de l’action coopérative et mutuelle, à travers l’assistance technique, économique et financière et la promotion de la formation des cadres et des groupes sociaux pour l’amélioration de l’efficacité des l’administration et la prestation de services par les coopératives et mutuelles. Avec la décision de l’Exécutif, il ne sera plus sous l’orbite du portefeuille de Daniel Arroyo à annexer au Ministère du Développement Productif.

D’autre part, le «Conseil fédéral pour la lutte contre la traite et l’exploitation des personnes et pour la protection et l’assistance aux victimes» a été créé, qui fonctionnera dans le cadre du Cabinet des ministres «afin de constituer un champ d’action permanent et coordination institutionnelle pour le suivi de toutes les questions liées à cette loi, qui auront une autonomie fonctionnelle », qui sera composée de représentants des ministères de la Justice, de la Sécurité, de l’Intérieur, des Relations extérieures, du Développement social, du Travail et Femmes, genre et diversité; en plus des législateurs des chambres des députés et des sénateurs; un représentant du pouvoir judiciaire; une référence pour chaque province et pour la ville de Buenos Aires; un représentant du ministère public; un autre du Secrétariat national à l’enfance, à l’adolescence et à la famille et trois représentants d’organisations non gouvernementales.

Parallèlement, l’Exécutif a créé par décret la création de l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement technologique et de l’innovation en tant qu’organisme décentralisé, doté d’une autarchie administrative et fonctionnelle, agissant sur l’orbite du ministère des sciences, de la technologie et de l’innovation, « dont la mission sera d’aider à l’organisation et à la gestion des instruments de promotion, de promotion et de financement du développement scientifique, technologique et de l’innovation ». Il sera en charge d’un Conseil d’Administration composé d’un président et de 10 membres, “Qu’ils joueront avec le personnage” ad honorem “”, il a été annoncé. Pour sa part, le chef de l’entité aura rang et grade de secrétaire et sera nommé par le pouvoir exécutif.

En outre, le Gouvernement a ordonné leur transfert de l’Agence nationale pour la promotion scientifique et technologique et de l’Agence nationale pour la promotion scientifique, technologique et de l’innovation sur l’orbite de l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement technologique et de l’innovation, les unités organisationnelles, les crédits budgétaires, les ressources opérationnelles, les actifs, le personnel avec leurs postes et dotations en vigueur à ce jour.

Pour sa part, le président et les vice-présidents du Conseil national de la recherche scientifique et technique (CONICET) auront le rang et la hiérarchie de secrétaire et de secrétaire adjoint. Et le directeur national de la direction nationale des migrations aura rang et grade de secrétaire adjoint.