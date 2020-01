Le gouvernement a officialisé Jorge Argüello comme ambassadeur aux États-Unis

Le gouvernement de la Nation a officialisé ce mercredi Jorge Argüello comme ambassadeur aux États-Unis. Par instruction de Alberto FernandezIl sera également chargé de coordonner les représentants nationaux aux Nations Unies, à l’OEA, au FMI, à la Banque mondiale, à la BID et aux consulats aux États-Unis et sera sherpa (sorte de négociateur ou facilitateur d’accords) en le G20 doit être fabriqué en Arabie saoudite.

Avec la signature du président, le chef de cabinet Santiago Cafiero et du chancelier, Felipe Solá, le pouvoir exécutif a annoncé dans le décret 112/2020 la nomination d’Argüello comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et sa nomination comme ambassadeur aux États-Unis. Dans les premiers jours de janvier, la Maison Blanche avait autorisé Argüello à représenter à nouveau l’Argentine à Washington, comme lors du second mandat de Cristina Kirchner.

Sa mission diplomatique sera essentielle à l’approfondissement des relations bilatérales entre le président kirchneriste et son collègue républicain, dans un temps politique traversé par la situation au Venezuela, la crise en Bolivie et les prochaines élections à l’Organisation des États américains (OEA).

Argüello a une très longue expérience diplomatique -il était déjà ambassadeur en Washington DC, avant le Un et en Portugal- connaître l’agenda international et, fondamentalement, il est Ami personnel du président. Cette somme de qualités a conduit à la décision d’Alberto Fernández d’en créer un «fait» «super ambassade” qui coordonnera tout l’agenda argentin aux États-Unis.

S’il n’y a pas de changements soudains dans l’agenda du protocole de Donald Trump, Argüello sera reçu en mars à la salle ovale pour formaliser sa représentation diplomatique devant la Maison Blanche. Cette nomination signifie un soutien institutionnel aux relations bilatérales qu’Alberto Fernández a l’intention de construire avec Trump.